TuS Jevenstedt trennt sich von Trainergespann – Wieck kehrt zurück

Alter und neuer Trainer des TuS Jevenstedt - Guido Wieck. – Foto: Olaf Wegerich

Der Landesligist TuS Jevenstedt hat am 16. März mit Trainerduo Jilani Ben Mahmoud und Bill Chaffe die Zusammenarbeit beendet. Guido Wieck übernimmt ab sofort wieder als Cheftrainer – auch über Saisonende hinaus. Unterstützt wird er vom Ligaobmann Erik Lindenlaub als Co-Trainer. Bereits dienstags trainierten beide mit der Mannschaft, die auf Platz 13 einen Punkt Abstand zu den Abstiegsrängen hält.

„In den vergangenen Wochen sind wir in mehreren Gesprächen zu der Einschätzung gelangt, dass die notwendige Geschlossenheit und Überzeugung für die kommenden Aufgaben in der aktuellen sportlichen Situation nicht mehr in dem Maß vorhanden waren, wie wir sie benötigen“, erklärt Ligaobmann Oliver Maaßen. „Nach intensiver Abwägung haben wir uns deshalb entschieden, einen neuen Impuls zu setzen und die Zusammenarbeit zu beenden.“

Maaßen würdigt den Einsatz des Duos: „Die anhaltenden Verletzungssorgen haben die sportliche Lage erheblich erschwert. Wir bedanken uns bei Jilani Ben Mahmoud und Bill Chaffe ausdrücklich für ihren Einsatz, ihre Verlässlichkeit und ihr Engagement für unsere Ligamannschaft.“

Wieck als Stabilisator in zweiter Amtszeit

Mit Wiecks Rückkehr setzt Jevenstedt auf bewährte Kräfte. „In den Gesprächen hat sich gezeigt, dass zwischen ihm, der Mannschaft und den Verantwortlichen ein großes gegenseitiges Vertrauen besteht. Wir wissen, dass wir mit ihm den richtigen Mann zurückgewonnen haben, um die Entwicklung der Mannschaft in den kommenden Wochen zu stabilisieren und die gesteckten Ziele zu erreichen“, betont Maaßen.

Wieck kennt die Jevenau: Von 2023 bis 2025 führte er die Mannschaft in die Landesliga und zum Klassenerhalt, ehe er pausierte. Nun soll er den Saisonendspurt sichern.

Plan für die Zukunft: Neuer Co-Trainer

„Unabhängig vom weiteren Saisonverlauf werden wir zur Spielzeit 2026/2027 das Trainerteam gezielt ergänzen und einen weiteren Co-Trainer für unsere Ligamannschaft gewinnen“, kündigt Maaßen an. Ziel bleibt der Klassenerhalt – mit neuem Schwung.