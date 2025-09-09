TuS Jevenstedt kassiert gegen Friedrichsberg derbe 0:4-Heimpleite

Erzielten das 1:0 und 2:0 - Tim Asmussen (li.) und Tjark von Lanken (TSV Friedrichsberg-Busdorf). – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit einem Doppelschlag konnten die Friedrichsberger gegen oft lethargisch wirkende Gastgeber bereits frühzeitig vorlegen. Nach einem Eckball von David Harutjan traf Tjark von Lanken (14.) zum Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Michael Schröder, dem nur 120 Sekunden später der nächste Tiefschlag folgen sollte. „Wir verlieren tölpelhaft den Ball, und der Gegner passt einfach in die Mitte“, haderte der Jevenstedter Trainer Ben Mahmoud über das vermeidbare Gegentor. Tim Asmussen (16.) war der Nutznießer und brachte die Gäste mit 2:0 in Front.

Danach konnten sich die Gastgeber zumindest kurzfristig etwas stabilisieren und hatten zwei Riesenchancen, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch beide Male bekamen die Gäste ein Bein dazwischen und konnten auf der Torlinie klären. Keeper Ilyes Dahmani hält Friedrichsbergs Führung

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste einen Elfmeter (55.) zugesprochen, den sie jedoch verschossen. Anstatt mit dem dritten Treffer alles klarzumachen, blieb es damit weiter spannend. Zweimal tauchten die Jevenstedter noch frei vor Torhüter Ilyes Dahmani auf, doch beide Torchancen konnte der aufmerksame Friedrichsberger Keeper vereiteln.

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit 5 Niederlagen geht es nun richtig bergauf für Trainer Michael Schröder und den TSV Friedrichsberg-Busdorf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Kaltschnäuzige Gäste machen alles klar Wesentlich effektiver und kaltschnäuziger agierten die Gäste, die im Gegenzug den dritten Treffer durch Tjark von Lanken (70.) nachlegen konnten. Auch beim vierten Gegentreffer befanden sich die Gastgeber im kollektiven Tiefschlaf: Ein Kopfball aus dem Mittelfeld wurde einfach verlängert, und Jan Böhnert (88.) traf kurz vor Spielende zum 4:0-Endstand für die Gäste. Trainer Ben Mahmoud konsterniert „Der Sieg für Friedrichsberg war absolut verdient. Warum wir so gehemmt spielen, weiß ich nicht. Alle sind enttäuscht. Das ist ein Auftritt, der zum Nachdenken anregt. Das ist das zweite richtig schlechte Heimspiel von uns. Das bedeutet null Punkte und 1:9 Tore. Das ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Bei uns haben Laufbereitschaft, Einsatzwille und Kampfbereitschaft gefehlt. Wir haben alles vermissen lassen und waren richtig schlecht“, sagte der enttäuschte Jevenstedter Trainer Jilani Ben Mahmoud.

Waren sehr unzufrieden mit Leistung und Ergebnis ihres TUS Jevenstedt - Jilani Ben Mahmoud (li.) und Bill Chaffe. – Foto: Olaf Wegerich