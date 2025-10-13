TUS Jevenstedt holt beim 2:1 gegen Kronshagen die ersten Heimpunkte

Am 12. Spieltag der Landesliga Schleswig kann der TUS Jevenstedt im Kellerduell mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Kronshagen vor knapp 150 Zuschauern endlich den ersten Heimsieg feiern. Durch den zweiten Sieg in Folge kann sich der TUS auf den 10. Platz verbessern, während der TSV Kronshagen, der seit fünf Spielen auf einen Dreier wartet, auf den 12. Platz abrutscht.
Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und konnten nach einem Ball von Lukas Nickel hinter die Kette auf Till Wallenstein, der dann über die linke Seite durchgebrochen ist, noch einen Haken schlägt und dann eine butterweiche Hereingabe serviert, die Roman-Alexander Reikat (13.) mit einem Kopfballtreffer zur frühen Führung nutzt, erst einmal vorlegen. Damit waren die Pläne von Heimtrainer Jilani Ben Mahmoud, „möglichst lange die Null zu halten“, erst einmal durchkreuzt.
Während die Gastgeber im ersten Durchgang kaum einmal gelungene Offensivaktionen zustande brachten, wurde Kronshagen vor allem bei den zahlreichen Standards, die sie hatten, gefährlich und verpasste es gegen nicht immer sattelfeste Jevenstedter, einen weiteren Treffer nachzulegen.
Ansonsten spielte sich das Geschehen in einer eher ereignislosen ersten Hälfte meist im Mittelfeld ab.
In der zweiten Hälfte konnten sich die Gastgeber dann aber deutlich steigern und kamen immer besser in das Spiel.
Nach einem Traumpass von Mathis Mrosek über die Kette behielt Lucas Seefeldt (53.) vor dem Kronshagener Tor die Nerven, umspielte sehr abgeklärt Torhüter Alexander Bock und traf zum inzwischen durchaus verdienten 1:1-Ausgleich. Für den Jevenstedter Angreifer war es bereits der siebte Saisontreffer.
Nach dem Ausgleichstreffer erwischte die Mannschaft von Coskun Yamak eine gute Phase und versuchte, den Druck permanent zu erhöhen, während die Gastgeber meist auf Konter lauerten. Dabei kamen sie durch zwei Fernschüsse von Julius Siebenhüner, einem kurz vor der Torlinie geblockten Ball von Erdogan Cumur sowie dem eingewechselten Kristof Koop zu guten Abschlüssen.
Aber auch die Gastgeber agierten nach dem Seitenwechsel in einem nun deutlich besseren Fußballspiel wesentlich aktiver und hatten durch Jonas Meyert, der frei vor Torhüter Bock auftauchte, den Führungstreffer auf dem Fuß.
Dann beweist das Jevenstedter Trainergespann Jilani Ben Mahmoud und Bill Chafe ein glückliches Händchen und bringt eine Viertelstunde vor Spielende den sehr erfahrenen Robin Grell (35), der bereits höherklassig gespielt hat und ansonsten in der Zweiten seine erfolgreiche Karriere ausklingen lässt.
Nach einer Supervorlage von Lukas Gersteuer, der im Mittelfeld den Ball mit der Brust gekonnt annimmt und dann in den Lauf von Robin Grell (86.) spielt, der dann überlegt zum 2:1 für die Gastgeber einschiebt, sind die ersten Heimpunkte für die Jevenstedter perfekt.
In der Nachspielzeit, als die Gäste mit Macht auf den Ausgleich drängen, wird es noch einmal turbulent. „Im Fünfer geht unser Torwart zum Ball, und der Gegenspieler zieht voll durch. Das hätte auch ganz übel ausgehen können, weil er Düse (Torhüter Daniel Jeromin, d. Red.) im Gesicht trifft“, schildert der Jevenstedter Trainer die Situation, die zur Ampelkarte für den Kronshagener Finn Kallenbach führte.
Stimmen zum Spiel
Trainer Jilani Ben Mahmoud (TUS Jevenstedt): „Wir sind richtig froh, dass wir mit dem Sieg den Anschluss geschafft haben. Jetzt wollen wir nächste Woche gegen Comet, wo wir auch wieder hundert Prozent geben müssen und die wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen, nachlegen, um uns weiter von unten abzusetzen.“
TUS Jevenstedt: Jeromin – Tom Solterbeck, Gunther, Lühder, Mathis Mrosek – Rohwer (77. Grell), Meyert, Hüttmann (46. Grünau), Gersteuer – Seefeldt, Steiger (39. Sofia).
Trainer: Jilani Ben Mahmoud.
TSV Kronshagen: Bock – Kallenbach, Siebenhüner, Nickel (86. Hamze) – Rixen (74 Sand), Wallenstein, Wethgrube, Jess, Franke – Cumur (79. Sylla), Reikat (63. Koop).
Trainer: Coskun Yamak.
Schiedsrichter: Krischan Kropp (Rödemisser SV).
Assistenten: Jonas Petersen und Kevin Jacobsen.
Tore: 0:1 Roman-Alexander Reikat (13.), 1:1 Lucas Seefeldt (53.), 2:1 Robin Grell (86.).
Gelb-Rote Karte: Finn Kallenbach (90.+3, TSV Kronshagen, Foulspiel).
Zuschauer: 150 in Jevenstedt.