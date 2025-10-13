TUS Jevenstedt holt beim 2:1 gegen Kronshagen die ersten Heimpunkte

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und konnten nach einem Ball von Lukas Nickel hinter die Kette auf Till Wallenstein, der dann über die linke Seite durchgebrochen ist, noch einen Haken schlägt und dann eine butterweiche Hereingabe serviert, die Roman-Alexander Reikat (13.) mit einem Kopfballtreffer zur frühen Führung nutzt, erst einmal vorlegen. Damit waren die Pläne von Heimtrainer Jilani Ben Mahmoud, „möglichst lange die Null zu halten“, erst einmal durchkreuzt.

Coskun-Truppe bei Standards gefährlich

Während die Gastgeber im ersten Durchgang kaum einmal gelungene Offensivaktionen zustande brachten, wurde Kronshagen vor allem bei den zahlreichen Standards, die sie hatten, gefährlich und verpasste es gegen nicht immer sattelfeste Jevenstedter, einen weiteren Treffer nachzulegen.

Ansonsten spielte sich das Geschehen in einer eher ereignislosen ersten Hälfte meist im Mittelfeld ab.

In der zweiten Hälfte konnten sich die Gastgeber dann aber deutlich steigern und kamen immer besser in das Spiel.

Torjäger Seefeldt trifft nach Traumpass von Mathis Mrosek zum Ausgleich

Nach einem Traumpass von Mathis Mrosek über die Kette behielt Lucas Seefeldt (53.) vor dem Kronshagener Tor die Nerven, umspielte sehr abgeklärt Torhüter Alexander Bock und traf zum inzwischen durchaus verdienten 1:1-Ausgleich. Für den Jevenstedter Angreifer war es bereits der siebte Saisontreffer.

Kronshagener Druckphase bleibt ohne Ertrag

Nach dem Ausgleichstreffer erwischte die Mannschaft von Coskun Yamak eine gute Phase und versuchte, den Druck permanent zu erhöhen, während die Gastgeber meist auf Konter lauerten. Dabei kamen sie durch zwei Fernschüsse von Julius Siebenhüner, einem kurz vor der Torlinie geblockten Ball von Erdogan Cumur sowie dem eingewechselten Kristof Koop zu guten Abschlüssen.

Meyert verpasst den Führungstreffer

Aber auch die Gastgeber agierten nach dem Seitenwechsel in einem nun deutlich besseren Fußballspiel wesentlich aktiver und hatten durch Jonas Meyert, der frei vor Torhüter Bock auftauchte, den Führungstreffer auf dem Fuß.