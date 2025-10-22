„TuS ist wie Familie“ – Andre Peters glänzt mit Dreierpack

Seit über einem Jahrzehnt trifft André Peters zuverlässig für den TuS Marialinden. Beim 5:2-Erfolg gegen den FV Endenich wurde der 32-Jährige mit drei Treffern und einer Vorlage zum entscheidenden Mann – und anschließend zum FuPa-Spieler der Woche gewählt. Im Interview spricht der Torjäger über Teamgeist, Motivation und seine besondere Verbindung zum Verein.

Beim 5:2-Sieg des TuS Marialinden über den FV Endenich war André Peters einmal mehr der überragende Mann auf dem Platz. Der 32-Jährige erzielte drei Treffer selbst und bereitete einen weiteren vor – und wurde dafür zum FuPa-Spieler der Woche gewählt. Für Peters war der Erfolg das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. „Zuerst einmal ein Riesenkompliment an die gesamte Mannschaft. Man hat schon in der Vorbereitung gemerkt, dass hier jeder voll da ist. Wir haben sehr kompakt gestanden und gefühlt alle zweiten Bälle gewonnen – das hat uns in den letzten Wochen etwas gefehlt“, sagt der Angreifer.

Nach einem frühen Rückstand drehte Marialinden die Partie binnen fünf Minuten. „Das war sehr wichtig für uns. Auch der Ausgleich zum 2:2 hat uns nicht beeindruckt. In der Halbzeit haben wir gesagt, wir machen genau so weiter – und am Ende war das 5:2 auch in der Höhe verdient“, so Peters.

Seit der Saison 2011/12 trifft der Stürmer zuverlässig zweistellig und hat in 324 Pflichtspielen 219 Tore erzielt. Auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept bleibt er bodenständig: „Klar, ein bisschen Talent gehört dazu, aber vor allem harte Arbeit im Training – und das über Jahre hinweg. Ohne meine Mitspieler geht gar nichts. So gut wie jedes Tor ist Teamarbeit, ich muss am Ende nur draufhalten.“

Auch seine lange Verbundenheit zum Verein erklärt der 32-Jährige mit einem simplen, aber starken Argument: „Ganz klar, der TuS ist wie eine Familie für mich. Ich spiele mit meinen besten Freunden und meinem großen Bruder zusammen – ich glaube, das sagt alles.“

Der erfahrene Angreifer sieht sein Team in dieser Saison gut aufgestellt, bleibt aber realistisch: „Wir können jede Mannschaft schlagen, wenn wir so auftreten wie gegen Endenich. Tun wir das nicht, wird es schwer. Ziel ist es, schnellstmöglich Abstand zur Abstiegszone zu halten. Wir schauen von Woche zu Woche.“

Debüt mit drei Toren

Ein Moment bleibt Peters in seiner Karriere bis heute besonders in Erinnerung: „Mein Debüt in der ersten Mannschaft gegen West Köln – direkt drei Tore und am Ende der Saison der Aufstieg in die Landesliga. Das war ein verrücktes Jahr.“

Und auch nach all den Jahren hat der Torjäger nichts von seiner Leidenschaft verloren: „Der Spaß am Spiel ist immer noch da. Am meisten motiviert mich, dass ich mit meinen Jungs zusammenspiele. Viele von ihnen sind seit dem ersten Tag an meiner Seite – das ist das Schönste überhaupt.“