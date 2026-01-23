TuS Holzkirchen startet mit der Vorbereitung. – Foto: Manfred Neueder

TuS in der Lauerstellung: Holzkirchen ist zurück auf dem Platz Was geht noch nach oben?

Bezirksliga-Start am 7. März: Der TuS Holzkirchen startet mit der Vorbereitung. Dabei geht es viel um Fine-Tuning.

Es geht wieder los für die Fußballer des TuS Holzkirchen. Endlich wird der eine oder andere sagen. Für TuS-Coach Orhan Akkurt trifft das nur bedingt zu. „Ich war nie wirklich weg vom Platz“, erklärt er. „In der Pause habe ich viel bei meinen Söhnen zugeschaut.“ Vornehmlich in der Halle natürlich. Für den TuS ertönte der Startschuss der Vorbereitung aber auf dem Feld. Allerdings sind die winterlichen Bedingungen herausfordernd für den Trainingsbetrieb. „Es sind ganz schwierige Voraussetzungen für uns. Aber der Verein macht das Beste daraus“, bestätigt Akkurt. Ab sofort geht es zweimal die Woche auf den Kunstrasenplatz nach Oberhaching. „Nach so einer langen Pause macht es keinen Sinn, voll anzuziehen“, erklärt der Coach den frühen Vorbereitungsstart. „Daher dosieren wir das gut und wollen langsam in Fahrt kommen.“

Die Situation ist anders als noch im Sommer. Da hätten seine Schützlinge viele Abläufe noch einüben müssen, „jetzt wollen wir es verfeinern“. Am Samstag steht bereits das erste Vorbereitungsspiel beim Kreisligisten SpVgg Haidhausen an, ehe es fünf weitere Tests geben wird. „Es ist wichtig für die Jungs, dass es regelmäßig einen Wettkampf gibt.“ Alles freilich, um zum Bezirksliga-Start am 7. März in Bruckmühl gerüstet zu sein. Der eigentliche Auftakt, das Derby zu Hause gegen Miesbach, wurde auf den 29. April verschoben. „Es ist zwar noch weit weg, aber da kommen lauter Teams, die unangenehm zu bespielen sind.“ Unterdessen hat sich im Kader nichts verändert. Zwar hofft man, dass die Langzeitverletzten Vincent Erlacher, Oleksandr Titov und Fabio Sabbagh zurückkehren und eine gute Vorbereitung absolvieren können, doch die personelle Situation hat sich deutlich entspannt. Angreifer Mario Crnicki, der zuletzt keine Rolle mehr spielte, hat sich dem Münchner Kreisligisten FC Alte Haide angeschlossen.