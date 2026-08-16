TuS II verspielt 1:0 bei 30 Grad – Doppelschlag kippt Spiel

Mehr als die 1:0-Führung durch Vitus Fischer (re.) war für den TuS Geretsried II nicht drin: Am Ende unterlag der Aufsteiger in Oberweikertshofen mit 1:2. – Foto: Rudi Stallein

Die Reserve des TuS Geretsried hat in Oberweikertshofen eine 1:0-Pausenführung verspielt. Innerhalb von zwei Minuten drehte der Gegner die Partie mit einem Doppelschlag.

Nach zwei Siegen in Folge musste die Reserve des TuS Geretsried beim Gastspiel in Oberweikertshofen Lehrgeld zahlen – und dem Kräfteschwund Tribut zollen. „Im dritten intensiven Spiel in Folge haben die Körner am Ende nicht gereicht“, gestand TuS II-Coach Lukas Haustein nach der 1:2-Niederlage seines Teams. „Dass es während des Spiels noch 30 Grad und mehr hatte, hat auch nicht wirklich geholfen.“

Der Gegner, der unter der Woche kein Spiel hatte, war heute ein bisschen fitter als wir

TuS II-Trainer Lukas Haustein

Drei Wechsel in der Startelf gegenüber dem 2:1-Erfolg gegen Pullach am Mittwochabend hatten anfangs für konditionelle Ausgeglichenheit gesorgt. Zwar hatten die Gastgeber optische Vorteile und sorgten mit Hereingaben von den Außenbahnen für brenzlige Situationen im Geretsrieder Strafraum. „Aber die haben wir gut blocken und wegverteidigen können“, zeigte sich Haustein mit der Defensivarbeit im ersten Durchgang zufrieden. Weniger glücklich war er mit der „Passquote“ seines Teams im Aufbauspiel. „Da haben wir oft die schlechtere Entscheidung getroffen.“ So bot sich den Gästen nur eine zwingende Gelegenheit: In der 35. Minute hatte Luis Plato nach erfolgreichem Pressing das Tor frei vor sich, scheiterte aber an SCO-Elias Reinert, der Nachschuss ging am Tor vorbei. Dennoch ging der TuS mit einer Führung in die Kabine: Zwei Minuten vor der Pause traf Vitus Fischer nach einem Schnaderbeck-Rückpass von der Grundlinie zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit tat sich die Bayernliga-Reserve von Beginn an schwer. „Sie haben uns am eigenen Sechzehner festgeschnürt. Wir sind nicht mehr rausgekommen und hatten kaum Entlastung“, räumte Lukas Haustein die Chancenlosigkeit ein. Nachdem Valentin Hüber allein vor dem Geretsrieder Tor noch unbedrängt danebengeschossen hatte, drehte der SCO die Partie mit einem Doppelschlag: Als der Ball bei Geretsrieder Abwehrblocks immer wieder einem Oberweikertshofener vor die Füße gefallen war, trat ihn Fabio Gonschior beim vierten Versuch zum 1:1-Ausgleich (61.) ins Netz. Zwei Minuten später besiegelte Teeo Pejazic mit einem Schuss „Marke Traumtor“ (Haustein) aus 25 Metern die Geretsrieder Niederlage. Das Fazit des TuS-Trainers: „Der Gegner, der unter der Woche kein Spiel hatte, war heute ein bisschen fitter als wir.“