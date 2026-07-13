TuS II verliert gegen Oberalting – dritte Pleite in Folge

11.07.2026, Tus Geretsried II - Oberalting, LUIS PLATO, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Als ursächlich für die Ergebnisflaute in den Testspielen hat der Coach eine „25-Minuten-Lethargie“ bei seinen Kickern ausgemacht. So lange brauche seine Mannschaft neuerdings regelmäßig, „um im Spiel anzukommen“. Abhilfe schafft ebenso regelmäßig eine temperaturbedingte Unterbrechung. „Bis zur Trinkpause war es grauenhaft, danach lief es besser“, wiederholte sich der Geretsrieder Übungsleiter.

Drittes Vorbereitungsspiel, dritte Niederlage – da fällt das Fazit kurz aus. „Es nervt“, stellte Lukas Haustein nach der 0:1-Pleite seines TuS Geretsried II gegen den TSV Oberalting fest. Denn wie schon in den Partien zuvor, konnte er seiner Mannschaft erneut insgesamt „ein ordentliches Spiel“ attestieren. „Aber es bringt halt nichts.“

Die Leistungssteigerung brachte auch „ein paar gute Angriffstaffeten“ mit sich. Leider habe sich sein Team dafür nicht mit einem Tor belohnt. Allerdings musste Haustein auch eingestehen, dass es bis zur Pause keinen nennenswerten Torabschluss gab. Die hatten sich die Gastgeber für den zweiten Durchgang aufgehoben, als es ihnen zusehends gelang, dass Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Einem Torerfolg am nächsten kam zunächst Philip Kinder, der kurz nach seiner Einwechslung in der 57. Minute den Ball aus elf Metern an den Pfosten zirkelte.

Eine Viertelstunde war noch zu spielen, als die Gäste unversehens in Führung gingen. Carlo Vicari zog, unbehelligt von der TuS-Defensive, einfach mal aus gut 30 Meter ab, der Ball senkte sich in Kreuzeck. 0:1 aus Sicht der Hausherren. „Damit war in dieser Situation nicht zu rechnen“, so TuS-Trainer Haustein. Zwei Mal bot sich in der verbleibenden Spielzeit noch Gelegenheit zum Ausgleich, doch Martin Nikisch scheiterte ebenso am stark parierenden Oberaltinger Torhüter wie fünf Minuten vor Schluss Thomas Schnaderbeck.

„Ich hoffe, dass sie aus den Negativerlebnissen lernen: Wir müssen mehr investieren“, suchte Lukas Haustein nach positiven Effekten aus der Pleitenserie. Für den Erfolg in der Bezirksliga müsse „jeder eine Schippe drauflegen“. Allerdings müsse auch jedem klar sein: „Das ist eine junge Mannschaft, es wird dauern, bis wir ankommen.“ Der Aufsteiger startet am Samstag, 25. Juli, mit einem Heimspiel gegen den letztjährigen Tabellenachten MTV München (16.45 Uhr) in die neue Saison.