TuS II trifft auf Bezirksliga-Aufsteiger vom selben Mallorca-Hotel

thiess tus II – Foto: Rudi Stallein

Die Zweite des TuS Geretsried testet am Samstag in Allershausen. Die beiden Bezirksliga-Aufsteiger hatten sich zur Meisterfeier zur selben Zeit im selben Hotel auf Mallorca einquartiert.

Mit einer Woche Verspätung steht für die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Nachdem die Partie bei Phönix München kurzfristig abgesetzt worden war, geht es an diesem Samstag zum TSV Allershausen (15 Uhr). Die Gastgeber sind wie die TuS-Reserve Aufsteiger in die Bezirksliga, wobei der TSV in der Gruppe Nord spielt und Geretsried in der Gruppe Süd.

„Das ist ein guter Test“, findet TuS II-Trainer Lukas Haustein. Sportlich ist der Gegner aus dem Landkreis Freising zwar ein unbeschriebenes Blatt für die Geretsrieder, allerdings ist das Team einem Großteil nicht gänzlich unbekannt. Denn für die Meisterfeier auf Mallorca hatte Allershausen sich witzigerweise zur selben Zeit im selben Hotel einquartiert wie die TuS-Crew.

„Sportlich ist das Spiel eine gute Standortbestimmung“, sagt Lukas Haustein. Er hat, nachdem die erste Woche noch etwas holprig verlaufen war, inzwischen einen guten Eindruck von seiner neuformierten Truppe. Die vielen jungen Spieler hätten gedanklich Anlaufzeit gebraucht, „aber diese Woche hat es Klick gemacht“, so der TuS-Coach. „Es geht Schritt für Schritt vorwärts.“ Dazu gehört nun auch der erste Praxistest im Herrenfußball. „Sie können sich jetzt beweisen und alle zeigen, was in ihnen steckt“, erklärt Haustein.

Denn über mangelnde Spielzeit wird sich voraussichtlich beim Spiel in Allershausen niemand beklagen können, angesichts einer langen Liste von Ausfällen. Adrien Molimo fehlt krankheitsbedingt, Luis Plato und Niko Karpouzidis weilen im Urlaub. Bei Korbinian Dosch hofft sein Trainer, dass sich die Knieverletzung bei der MRT-Untersuchung nicht als der vermutete Meniskus- und Kreuzbandschaden erweist. Vitus Fischer, Thomas Schnaderbeck und Fabio Pech sind mit der Bayernliga-Mannschaft im Einsatz. Dafür werden voraussichtlich Florian Kellner und Maxmilian Untch nach langer, langer Verletzungspause erstmals wieder ein bisschen Spielluft schnuppern. Zudem gibt es zwei neue Spieler für die TuS-Reserve: Aus der eigenen A-Jugend stößt noch Florian Ponath dazu, und vom BCF Wolfratshausen wechselt Metehan Altay ins Isarau-Stadion.