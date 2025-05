TuS II steigt ab – Otterfing mindestens in Relegation

Der TSV Otterfing versaut Deisenhofen III die Meisterfeier und ist mindestens Zweiter. Der TuS Holzkirchen II steigt trotz Siegs gegen Rottach ab.

Die Meisterschaft des FC Deisenhofen III wird der TSV Otterfing in der Kreisklasse 2 vermutlich kaum verhindern können. Die Meisterfeier konnten die Otterfinger aber vertagen. Der TuS Holzkirchen II steigt trotz eines Siegs gegen den FC Rottach-Egern in die A-Klasse ab und die DJK Darching hat keine Chance mehr auf Platz zwei. TSV Otterfing – FC Deisenhofen III⇥2:1 (1:0) Tore: 1:0 Bacher (16.), 1:1 Presch (52.), 2:1 Ruck (90.+7). Der TSV Otterfing hat den FC Deisenhofen III im Duell des Tabellenzweiten gegen den Spitzenreiter mit 2:1 geschlagen und sich damit für die einzige Saisonniederlage im Hinspiel revanchiert. „Der weiße Brasilianer“ (TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban) Emil Ruck köpfte in der siebten Minute der Nachspielzeit nach einem langen Ball ein zum 2:1-Endstand. „Da hatten sie die T-Shirts schon an. Eigentlich war es ein klassisches Unentschieden, aber endlich mal eines, das wir gewonnen haben“, resümierte Urban. Deisenhofen war in Bestbesetzung angereist. „Das hat mit Kreisklasse nichts zu tun“, urteilte Urban, da etliche Kicker der Münchner Vorstädter normal eher in der zweiten Mannschaft beheimatet sind. Doch die Otterfinger gingen früh durch einen von Florian Bacher verwandelten Foulelfmeter in Führung. Die Gäste glichen kurz nach dem Seitenwechsel aus und wären bei einem Remis bereits als Meister festgestanden. Doch sie hatten die Rechnung ohne Ruck gemacht, der den TSV-Kickern am Nordring einen glücklichen Sieg bescherte. „Ich kann mich nur wiederholen: Hut ab vor der Mannschaft, die erneut eine sehr erwachsene Leistung gezeigt hat, obwohl wir kurzfristig umstellen mussten“, sagte Urban. Michael Schmiedl war aufgrund von Rückenproblemen noch am Spieltag für Kilian Eder in die Startelf gerückt. „Es war ein wichtiger Sieg, gerade für den Kopf der Spieler“, erklärte der TSV-Abteilungsleiter. TuS Holzkirchen II – FC Rottach-Egern⇥4:3 (3:0) Tore: 1:0/2:0/3:0 Sagha (20./25./42.), 3:1 Yilmazer (70.), 3:2 Schlichtner (72.), 3:3 Pietzko (76./FE), 4:3 Freundl (81.). Mit den Ergebnissen der Samstagsspiele stand bereits vor dem Landkreis-Duell fest, dass die Holzkirchner in die A-Klasse absteigen werden. „Wir konnten den Abstieg nicht verhindern, dafür ist zu viel passiert. Aber die Mannschaft hat das Herz in die Hand genommen und sich nicht kampflos ergeben. Der Sieg war durch eine geschlossene Mannschaftsleistung verdient“, berichtete TuS-Trainer Otto Krizanac. Shayan Sagha brachte die Hausherren in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit guten Torchancen auf beiden Seiten in Führung – und wie: Dank seines lupenreinen Hattricks stand es nach 45 Minuten 3:0. Doch die Rottacher schlugen im zweiten Durchgang zurück und glichen durch zwei gut ausgespielte Treffer und einen Elfmeter binnen sieben Minuten aus zum 3:3. Den Siegtreffer für die Holzkirchner markierte in der Schlussphase Maximilian Freundl. „Es war eine sehr intensive erste Hälfte, nach der Pause haben wir nachgelassen, aber nach dem 4:3 die Führung über die Zeit gerettet“, sagte Krizanac. „Wir waren in der ersten Hälfte zu passiv, können das Spiel aber nach dem 3:3 sogar noch gewinnen. Wir haben schlecht verteidigt, eigentlich darf man das Spiel nicht verlieren“, resümierte Rottachs Coach Bernhard Gruber. SC Rot-Weiß Bad Tölz – DJK Darching⇥2:2 (2:1) Tore: 1:0 Weber (3.), 1:1 Adelsberger (25.), 2:1 Geisler (27.), 2:2 Jaschke (64.). „Bei uns ist die Luft raus. Man hat gemerkt, dass es bei Tölz noch um etwas ging und bei uns nicht. Die Tölzer haben sich voll reingehauen und wir wollten es mit Spitze und Hacke lösen. Deshalb geht der Punkt für Tölz auch in Ordnung, am Schluss müssen wir sogar froh sein, dass wir nicht verlieren“, berichtete DJK-Trainer Hans Brumbauer nach dem 2:2 beim SC Rot-Weiß Bad Tölz, mit dem die DJK-Kicker die Aufstiegsrelegation vorzeitig abhaken müssen. Durch einen 35 Meter-Kracher, der unglücklich aufsprang, gingen die Hausherren früh in Führung. Alexander Adelsberger glich aus, ehe die DJK-Defensive den Isarwinklern das 2:1 auf dem Silbertablett servierte. Vitus Jaschke gelang nach dem Seitenwechsel zwar der Ausgleich und die DJK hatte durchaus noch Möglichkeiten gegen eine schlagbare Mannschaft von Rot-Weiß. In der Schlussphase hatten die Heimischen aber noch einen Lattentreffer. Am Ende war die Punkteteilung somit leistungsgerecht.

Thomas Spiesl