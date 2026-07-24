TuS II startet in die Bezirksliga – gegen 75-Tore-Team Bezirksliga-Auftakt von Rudi Stallein · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Premiere in der Bezirksliga: Aufsteiger TuS Geretsried II mit Maximilian Lechner (am Ball) empfängt zum Saisonstart den MTV München. – Foto: Hans Lippert

Die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried tritt an diesem Samstag zu ihrem ersten Bezirksliga-Spiel an. Gegner MTV München erzielte in der Vorsaison 75 Tore – ligaweit der drittstärkste Angriff.

Es wäre überraschend, wenn es anders wäre. „Sehr vorfreudig“ blicke er dem Saisonbeginn entgegen, sagt Lukas Haustein. Er habe „richtig Bock, dass es jetzt losgeht.“ Das Kribbeln des Trainers gilt der Premiere der Zweiten Mannschaft des TuS Geretsried, die an diesem Samstag mit einem Heimspiel gegen den MTV München (16.45 Uhr) in ihre erste Bezirksliga-Saison startet. Und der Achte des Vorjahres stellt für den Aufsteiger eine erste echte Bewährungsprobe dar. Hat doch die Bayernligareserve in der Vorbereitung viel Zeit dafür aufgewendet, das Spielsystem dahingehend anzupassen, dass man defensiv den vermeintlich erhöhten Anforderungen in der Bezirksliga gerecht wird. „Mehr Raum- als Manndeckung, insgesamt tiefer stehen“, skizziert der TuS-Coach kurz die Taktik, die auf dem bewährten Grundsystem aufbauen soll. „Wir werden sehen, ob das System schon greift und wir defensiv so stabil stehen, wie wir es einstudiert haben.“ Dafür scheint der Klub aus der Landeshauptstadt ein ideale Testgegner zu sein: In der vergangenen Spielzeit lieferte der MTV-Angriff mit 75 erzielten Toren das drittbeste Ergebnis der Liga ab – und Spielertrainer Alexander Kaltner landete mit 29 Treffern in der Torjägerstatistik auf Platz drei.

Morgen, 16:45 Uhr TuS Geretsried Geretsried II MTV 1879 München MTV München 16:45 PUSH