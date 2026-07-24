TuS II startet in die Bezirksliga – gegen 75-Tore-Team

Die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried tritt an diesem Samstag zu ihrem ersten Bezirksliga-Spiel an. Gegner MTV München erzielte in der Vorsaison 75 Tore – ligaweit der drittstärkste Angriff.
Es wäre überraschend, wenn es anders wäre. „Sehr vorfreudig“ blicke er dem Saisonbeginn entgegen, sagt Lukas Haustein. Er habe „richtig Bock, dass es jetzt losgeht.“ Das Kribbeln des Trainers gilt der Premiere der Zweiten Mannschaft des TuS Geretsried, die an diesem Samstag mit einem Heimspiel gegen den MTV München (16.45 Uhr) in ihre erste Bezirksliga-Saison startet.
Und der Achte des Vorjahres stellt für den Aufsteiger eine erste echte Bewährungsprobe dar. Hat doch die Bayernligareserve in der Vorbereitung viel Zeit dafür aufgewendet, das Spielsystem dahingehend anzupassen, dass man defensiv den vermeintlich erhöhten Anforderungen in der Bezirksliga gerecht wird. „Mehr Raum- als Manndeckung, insgesamt tiefer stehen“, skizziert der TuS-Coach kurz die Taktik, die auf dem bewährten Grundsystem aufbauen soll. „Wir werden sehen, ob das System schon greift und wir defensiv so stabil stehen, wie wir es einstudiert haben.“ Dafür scheint der Klub aus der Landeshauptstadt ein ideale Testgegner zu sein: In der vergangenen Spielzeit lieferte der MTV-Angriff mit 75 erzielten Toren das drittbeste Ergebnis der Liga ab – und Spielertrainer Alexander Kaltner landete mit 29 Treffern in der Torjägerstatistik auf Platz drei.
„Wir brauchen eine Top-Leistung, und das sicher in jedem Spiel. Aber wenn wir die abliefern, bin ich überzeugt, dass wir auch in jedem Spiel etwas erreichen können“, mutmaßt Haustein. Er dämpft zum Start jedoch auch gleich mal überschießende Erwartungen. „Wir sind gegen den MTV sicher nicht Favorit.“ Grundsätzlich sei die Liga für ihn schwer einzuschätzen, gesteht der Geretsrieder Trainer. Zumal das Tableau von insgesamt 16 Mannschaft in dieser Saison gleich sieben Neulinge aufführt – vier Aufsteiger, von denen einer die TuS-Reserve ist, und drei Absteiger aus der Landesliga. Darunter der 1. FC Garmisch-Partenkirchen, den Haustein „ganz oben auf dem Zettel“ seiner persönlichen Top-Favoriten für den Aufstieg notiert hat, neben dem 1. FC Penzberg sowie weiteren arrivierten Vereinen wie dem TSV Gilching-Argelsried und dem SV Pullach.
Für ihn und seine Mannschaft geht es in erster Linie darum, möglichst fünf Konkurrenten direkt hinter sich zu lassen. „Das ist schon brutal“, stellt der TuS-Coach mit Blick auf die Abstiegsregelung fest – ein Klub steigt direkt ab, vier weitere müssen in die Relegation. „Aber wir wollten ja in die Liga“, ergänzt Haustein schmunzelnd. „Und wir wachsen mit der Herausforderung.“