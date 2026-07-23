TuS II: Sieben Spieler weg – Coach rechnet mit Kampf bis zum Ende

Tus Geretsried II bezirksliga süd 2026/27 – Foto: Hans Lippert

Die Reserve des TuS Geretsried startet in ihre erste Bezirksliga-Saison. Trainer Lukas Haustein muss sieben Akteure aus dem Aufstiegskader ersetzen – hauptsächlich durch Spieler aus der eigenen U19. Dennoch ist er zuversichtlich: „Wir werden an der Herausforderung wachsen.“

Lukas Haustein ist überzeugt: „Das wird ein schönes Abenteuer.“ Vor dem Start in die erste Bezirksliga-Saison in der Geschichte der Reserve des TuS Geretsried gibt sich deren Coach erwartungsgemäß optimistisch. Zwar waren die Testspiele sowohl von den Ergebnissen wie auch in der Entstehung nicht dazu geeignet, besondere Zuversicht zu verbreiten – beim TSV Allershausen unterlag der TuS II mit 1:2, beim SV Bruckmühl mit 1:3 und zum Abschluss gab es eine 0:1-Niederlage gegen den TSV Oberalting. Aber das sind für den Übungsleiter kaum mehr als Momentaufnahmen. „Wir haben in der Vorbereitung große Fortschritte gemacht“, sagt Haustein. „Mein Gefühl ist jedenfalls inzwischen sehr viel besser als zu Beginn der Vorbereitung.“

Da war Skepsis durchaus nachvollziehbar. „Man hat gemerkt, dass bei uns ein relativer Umbruch stattgefunden hat“, beschreibt der 33-Jährige seine Eindrücke zu Beginn der anfangs eher durchwachsenen Vorbereitung. Sieben Aktive aus dem Aufstiegskader muss die TuS-Reserve ersetzen: Nicolas Hornacek, Filip Miskovic, Georg Kanzler, David Gasbarro und Petar Vukadin suchen neue sportliche Herausforderungen, Christoph Klein hat nach eigenen Worten seine Karriere beendet, Luca Schier legt eine Fußballpause ein. „Das waren vielleicht nicht alles Stammspieler, aber fertige Herrenspieler“, stellt Haustein fest.

Neu hinzugekommen sind mit Ausnahme von Metehan Altay und Marcel Kroczek (beide vom Bezirksliga-Absteiger BCF Wolfratshausen) ausschließlich Spieler aus der Geretsrieder U19. „Die müssen sich erst an den Herrenbereich gewöhnen, was Lautstärke, Verantwortung, Handlungsschnelligkeit und Körperlichkeit angeht“, sagt der Trainer. Hinzu komme, dass angesichts des zu erwartenden Niveaus in der neuen Liga auch das Spielsystem angepasst worden ist. „Beides in Kombination war vielleicht ein bisschen viel auf einmal“, zählt Haustein Gründe für die negativen Ergebnisse auf. Von der Qualität seiner jungen Neuzugänge und seines Teams insgesamt ist er aber überzeugt. Auf dem Papier sehe der Kader zwar „ein Stückchen schlechter“ aus als in der vorigen Saison. Aber was ist die Alternative: „Leute von irgendwo herkarren, die nicht zu uns passen oder den Jungen eine Chance geben?“ Letztes sei ihm lieber und in der Entscheidung fühlt er sich längst bestätigt. „Ich sehe Fortschritte, sie sind top motiviert, die Lernkurve ist da, auch wenn wir damit natürlich noch nicht am Ende sind“, erklärt Haustein und versichert: „Das ist jetzt nicht nur Zweckoptimismus.“

Gleichwohl tue man gut daran die Erwartungen zunächst zurückzuschrauben. „Einfach wird die Saison nicht. Es kann sein, dass wir ein paar Spieltage brauchen, um in der Liga anzukommen“, so der TuS-Coach, der zugibt, „auf eine kleine Leidenszeit“ vorbereitet zu sein. Er denke nicht gern im Konjunktiv, sondern „lösungsorientiert“. Und deshalb sei er absolut von dem eingeschlagenen Weg überzeugt und habe volles Vertrauen in die Prozesse: „Wir werden an der Herausforderung wachsen“, betont Haustein und fügt an: „Aber wir tun sicher gut daran, uns darauf einzustellen, dass wir bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen müssen.“