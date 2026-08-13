TuS II schlägt Pullach 2:0 – und steht plötzlich auf Platz zwei Fußball Bezirksliga Süd von Rudi Stallein · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Ihren zweiten Saisonsieg feierten Luis Plato (re.) und der TuS Geretsried II am Mittwoch im vorgezogenen Match gegen den SV Pullach. – Foto: Hans Lippert

Aufsteiger Geretsried II gewinnt zum ersten Mal ohne Gegentor. Am Samstag wartet mit Oberweikertshofen ein Gegner, der gerade seinen Trainer verloren hat.

Es läuft bei der Bezirksligatruppe des TuS Geretsried. Mit einer 2:0-Niederlage schickte das Team um Kapitän Marc Thiess am Mittwochabend den SV Pullach nach Hause. „Besser hätte man es sich am Frühstückstisch nicht wünschen können“, kommentierte Lukas Haustein den zweiten Sieg in Folge, das erste Spiel ohne Gegentor und die erste Partie, in der sein Team mal in Führung gegangen ist. „Die Energie, die die Mannschaft im Augenblick auf den Platz bringt ist fantastisch“, freute sich der TuS-Coach. „Die Jungs haben einen unglaublichen Ehrgeiz und waren heute von der ersten Minute an scharf.“ Sechs Minuten waren gespielt, als Luis Plato die frühe Führung auf dem Fuß hatte. In der 18. Minute konnte SV-Torhüter Leopold Bayerschmidt einen Freistoß von Thomas Schnaderbeck noch abklatschen. Ein Tor lag schon länger in der Luft, als Marc Thiess der Ball nach Vorarbeit von Plato und Schnaderbeck an der Strafraumgrenze vor die Füße fiel: Der TuS-Kapitän fackelte nicht lange, sondern schweißte die Kugel zum 1:0 unter die Latte. Auf der Gegenseite verfehlte Pullachs Nikolaos Rizzo mit einem Flugkopfball (26.) das Ziel nur knapp. Wenig später verhinderte TuS-Verteidiger Michael Öttl mit einem Spagat den möglichen Ausgleich. Noch einmal aufatmen konnten die Hausherren kurz vor der Pause, als Rizzo den Ball zwar über TuS-Torhüter Lukas Günther chippte, aber auch am Tor vorbei.