🗣: TuS II "muss nicht traurig sein" - Kosova "spielstärker"

Der TuS Geretsried musste sich knapp dem MTV München geschlagen geben. – Foto: Michelle Kleim

Auch in der Bezirksliga Süd rollt wieder der Ball. Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterliegt der zweiten Mannschaft des FC Deisenhofen deutlich. Penzberg feiert einen klaren Erfolg über den SVN. Der MTV München besiegt die Reserve des TuS Geretsried. Die Reaktionen der Trainer nach den Spielen.

Stefan Schwinghammer, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: »Es war eine schwere Packung. Durch eine sehr dumme Situation schießen wir gleich zu Beginn quasi ein Eigentor. Unserem jungen Torwart kann man da keinen Vorwurf machen. Eigentlich kommen wir gut zurück und kriegen dann einen ganz dummen nächsten Treffer, wo wir nicht gut ausschauen. Die erste Halbzeit war insgesamt unglücklich. Danach wollten wir Gas geben und das Ruder rumreißen, aber wir schlafen und bekommen das nächste Tor. Die nächsten zehn Minuten verlieren wir komplett die Ordnung. Da war das Spiel natürlich schon gelaufen. Wir haben viel Arbeit vor uns.«

Johannes Franz, Trainer des FC Penzberg: »Wir waren über neunzig Minuten das klar bessere Team. In der ersten halben Stunde haben wir zwar verpasst, schon früher in Führung zu gehen, haben es dann vor der Halbzeit aber sogar noch doppelt geschafft. Nach der Pause haben wir direkt das 3:0 nachgelegt. Danach hat sich's deutlich leichter gespielt., gespürt. Wichtig war, dass wir über neunzig Minuten unser Spiel durchgezogen haben. Wir freuen uns über den guten Auftakt.«

Florian Hahn, Trainer des SV München West: »Die erste Halbzeit ging, was Spielanteile angeht, ganz klar an den SV Pullach. Wir mussten uns erst an die höhere Spielklasse und das höhere Tempo gewöhnen. Nach der Halbzeit haben wir uns dann ganz gut adaptiert, ein bisschen auch taktisch nachjustiert, sodass wir viel besseren Zugriff hatten. Dadurch konnten wir das Spiel auch offener und ausgeglichener gestalten. Nach einem undurchsichtigen Eckball gab es Handelfmeter, wodurch wir dann etwas unglücklich in Rückstand geraten sind. Zehn Minuten später haben wir den aus meiner Sicht verdienten Ausgleich erzielt. Mit den weiteren Gegentoren haben wir Lehrgeld bezahlt. Pullach blieb weiterhin gefährlich mit Kontern, hat einen Konter dann sehr gut zu Ende gespielt und die Partie dann auch zum Sieg für sich gestaltet. Wir müssen erst noch in der Bezirksliga ankommen.«

Lukas Haustein, Trainer des TuS Geretsried II: »Ich bin eigentlich nicht unzufrieden mit der Leistung heute. In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir ein paar Anlaufschwierigkeiten hatten. Da hatte der MTV mehr Spielanteile und hat dann letztendlich einen Elfer erzwungen. Nach der Halbzeit haben wir es aber geschafft, Stück für Stück das Momentum immer mehr auf unsere Seite zu ziehen und haben dann in unserer besten Phase den Ausgleich geschossen. Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen, aber haben es leider nicht ganz geschafft. Über die Leistung muss heute keiner traurig sein.« Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir hatten großen Respekt vor der Aufgabe. Auf der einen Seite, weil Geretsried ein Aufsteiger ist und eine gewisse Euphorie mitbringt und auf der anderen Seite sehr schwer einzuschätzen ist, wie viele Leute sie von der ersten Mannschaft dabei haben. Nichtsdestotrotz sind wir gut ins Spiel reingekommen und haben die erste Halbzeit den Ball schön zirkulieren lassen. Geretsried hat sich weit zurückgezogen und die Räume dicht gemacht. Wir hätten deutlich führen können, aber sind dann glücklich durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit war es dann extrem schwierig für uns. Geretsried ist etwas höher angelaufen und bei uns sind die Beine etwas schwerer geworden. Es waren Unkonzentriertheiten drin und in der Mitte der zweiten Halbzeit kam dann der nicht ganz unverdiente Ausgleich. Wir haben uns mit ganz viel Mentalität und Kameradschaft dagegen gestemmt und hatten dann das Glück, dass ein berechtigter zweiter Elfmeter zustande kam. Eine Punkte-Teilung wäre wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen.«

Michael Westermair, Trainer des FC Kosova München: »Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Über neunzig Minuten waren wir die spielstärkere Mannschaft, haben ein hohes Tempo an den Tag gelegt und dann auch in der Höhe verdient gewonnen.« Sebastian Baumert, Trainer des TSV Moorenweiss: »Wir haben uns den Bezirksliga-Auftakt etwas anders vorgestellt. Kosovo war uns in allen Belangen überlegen. Wir konnten gar nicht dagegenhalten. Durch unsere Einwechslungen haben wir es zumindest geschafft, zwei Tore zu erzielen und hatten noch ein paar Chancen. Der Sieg war auch in der Höhe von Kosovo absolut verdient.«