TuS II kassiert zwei Niederlagen in Testspielen: "Nicht so optimal"

ASV Habach - TuS Geretsried II 1:3 - Thomas Schnaderbeck (Mi., TuS), Torschütze zum 2:1, setzt sich gegen Severin Annaberger (re.) durch. Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Wenn man etwas Positives aus den bisherigen Vorbereitungsspielen des TuS Geretsried II ziehen will, dann vielleicht die Tatsache: Der Bezirksliga-Aufsteiger weiß nach zwei Pleiten, was in der neuen Spielzeit auf ihn zukommt. Nach der 1:2-Niederlage gegen den TSV Allershausen, Aufsteiger in die Bezirksliga Ost, musste sich das Team um Kapitän Marc Thiess auch beim SV Bruckmühl (ebenfalls Bezirksliga Ost) mit 1:3 geschlagen geben. Besser werden soll es an diesem Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Oberalting.

„Das war nicht so optimal“, gesteht TuS-Coach Lukas Haustein nach der Niederlage in Bruckmühl, merkt aber an: „Es war auch nicht alles schlecht.“ Einigermaßen zufrieden zeigte er sich mit der Leistung in der zweiten Halbzeit. Die war jedoch gerade zwei Minuten alt, als das Endergebnis bereits feststand. Gleich zwei „krasse individuelle Fehler“ (Haustein) hatten die TuS-Reserve ins Hintertreffen gebracht. Der erste Aussetzer ermöglichte Bruckmühl die 1:0-Führung in der 25. Minute: Bei einem Einwurf in den Geretsrieder Strafraum verfehlten zwei Abwehrspieler den Ball mit dem Kopf, ein dritter schlug drüber, weshalb Yanik Molitor nur noch einschieben musste. Wenig zu verteidigen gab es bei Gegentreffer Nummer zwei: „Schöner Diagonalball, perfekte Flanke, toller Kopfball – das war sehr gut herausgespielt“, lobte Haustein nach dem 2:0 der Gastgeber durch Veysel Kilic (45.).