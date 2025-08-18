TuS II entscheidet Topspiel für sich – Klarer Sieg gegen Münsing

Am Ende gab es angesichts des deutlichen Ergebnisses von 4:1 am verdienten Sieg der Geretsrieder Reserve über den SV Münsing zwar keinen Zweifel, doch auf diesen Ausgang hätte nach der ersten halben Stunde wohl niemand gewettet. „Wir haben am Anfang einige Zeit gebraucht, um reinzukommen, unsere Wege zu finden“, gestand TuS-Coach Lukas Haustein, dass die Gäste sein Team zu Beginn der Partie gehörig unter Druck gesetzt hatten. Münsing inszenierte einen Angriff nach dem anderen, ließ vor dem Tor jedoch Effizienz vermissen. Nach fünf Minuten schob Simon Pilch den Ball aus sieben Metern am Tor vorbei, Julian Hauptmann schweißte das Spielgerät aus zentraler Distanz übers Tor, ebenso wie Florian Buchloh mit einem Schlenzer vom Strafraumeck. Die größte Münsinger Chance vereitelte TuS-Torhüter Sebastian Untch, der einen Kopfball von Schönacher aus kurzer Distanz reaktionsschnell über die Latte lenkte. „Wenn der drin gewesen wäre …“, haderte später Münsings Trainer Martin Grelics, der in der Folge mitansehen musste, wie sich das Spiel drehte.

Als Linus Falck beim Körperkontakt mit Münsings Innenverteidiger Johannes Gebel zu Boden ging, entschied Schiedsrichter Tobias Wilka auf Strafstoß („Zweifelhaft“, fand das SV-Coach Grelics). Fabio Pech verwandelte sicher zum 1:0 für den TuS, der die Partie nun mehr und mehr an sich riss. „Da waren wir drin im Spiel, und das ziemlich gut“, analysierte Lukas Haustein. Nach Vorarbeit von Thomas Schnaderbeck setzte Falck den Ball an den Pfosten, kurz vor der Pause erhöhte Korbinian Dosch auf 2:0, weil Münsings Torhüter Eric Maier beim Abwehrversuch mit den Stollen im Rasen hängengeblieben war.

Münsings Trainer Martin Grelics

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Gäste die Begegnung optisch wieder etwas ausgeglichener, ohne, dass ihnen ein wirksames Mittel eingefallen wäre. „Wir hatten vorne trotz viel Ballbesitz keine Effektivität“, gestand Ex-Tus-Coach Grelics ein, dass es seinem Team an diesem Tag an Durchschlagskraft und Ideen mangelte. Nach einer knappen Stunde Spielzeit scheiterte Pilch allein vor TuS-Torhüter Sebastian Untch, der per Fußabwehr die Null hielt. Mit einem Doppelschlag machte der TuS dann den aufkeimenden Münsinger Hoffnungen ein Ende: Linus Falck überwand Eric Maier in der 76. Minute nach einem Alleingang im Nachschuss zum 3:0, zwei Minuten später vollendete Pech ein Zuspiel von Falck zum 4:0. Das Münsinger 1:4 von Raphael Uhle per Kopfball in der 89. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

„Wir haben aus dem Waldram-Spiel gelernt“, freute sich TuS-Coach Haustein, dass seine Elf dieses Mal einen 2:0-Vorsprung zur Pause besser „verwaltete“ als zuletzt beim 2:2 auswärts. SV-Trainer Martin Grelics nahm die Niederlage äußerlich gelassen und stellte fest: „Wir haben gegen den größten Favoriten auf Platz eins verloren.“