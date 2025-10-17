TuS Hornau: "Zwei verschenkte Punkte" gegen Aufsteiger

Denn durch den Ausgleich nach der Pause kippte das Momentum - Torben Fink traf aus dem Gewühl heraus nach einer Ecke (58.). Für die Gäste aus dem Lahn-Dill-Kreis eine Initialzündung, um das Spiel gar komplett zu drehen. Nach einem langen Einwurf war diesmal Pierre Mühl der Nutznießer. "Juno Burg war heute sehr effektiv. Und dann rennst du eben einem Rückstand hinterher", lobte Klöcker dennoch die Reaktion seiner Mannschaft.

Morlac verpasst Riesenchance auf späten Siegtreffer

Mit der Einwechslung von Felix Erbe (81.) bewies Klöckner ein gutes Händchen – nur vier Minuten später traf der Joker nach Steckpass von Meron Teku zum 2:2 (85.). In der Nachspielzeit vergab Morlac nach Kopfballablage von Erbe jedoch die große Gelegenheit auf den späten Sieg (90.+2). "Zwei verschenkte Punkte", urteilte Klöckner und ergänzte: "Ich glaube, es war heute nicht unser Tag. Uns hat vorne der letzte Punch gefehlt."