TuS Hornau: "Zwei verschenkte Punkte" gegen Aufsteiger

Kelkheim. "Im Moment sind wir einfach nicht im Flow", musste Andreas Klöckner, Trainer der TuS Hornau, nach dem 2:2(1:0) zuhause gegen Aufsteiger SSC Juno Burg feststellen. Die TuS bleiben vorerst Tabellenführer, am Sonntag können der Türkische SV (2.) und die SG Walluf (3.) nach Punkten gleichziehen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Mit Roan Heller, der für Leon Krönert in die Startelf rückte, übernahm Hornau von Beginn an die Kontrolle. Die erste vielversprechende Möglichkeit nutzte Luca Morlac nach schönem Angriff zur Führung (26.). Kurz darauf rettete zweimal der Pfosten – bei Abschlüssen von Maxim Andreutti (38.) und Heller (42.) – für die Gäste. "Wenn wir da das 2:0 machen, dann ist das Spiel wahrscheinlich gegessen", sagte Klöckner rückblickend.
Denn durch den Ausgleich nach der Pause kippte das Momentum - Torben Fink traf aus dem Gewühl heraus nach einer Ecke (58.). Für die Gäste aus dem Lahn-Dill-Kreis eine Initialzündung, um das Spiel gar komplett zu drehen. Nach einem langen Einwurf war diesmal Pierre Mühl der Nutznießer. "Juno Burg war heute sehr effektiv. Und dann rennst du eben einem Rückstand hinterher", lobte Klöcker dennoch die Reaktion seiner Mannschaft.
Mit der Einwechslung von Felix Erbe (81.) bewies Klöckner ein gutes Händchen – nur vier Minuten später traf der Joker nach Steckpass von Meron Teku zum 2:2 (85.). In der Nachspielzeit vergab Morlac nach Kopfballablage von Erbe jedoch die große Gelegenheit auf den späten Sieg (90.+2). "Zwei verschenkte Punkte", urteilte Klöckner und ergänzte: "Ich glaube, es war heute nicht unser Tag. Uns hat vorne der letzte Punch gefehlt."
Mit dem Türkischen SV wartet am kommenden Sonntag (15 Uhr) ein "anderes Kaliber", weiß Klöckner.