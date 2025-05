TuS Hornau zeigt Moral, unterliegt aber in Hünfeld

In der Anfangsphase der Partie übernahm der Hünfelder SV die Kontrolle und setzte Hornau früh unter Druck. „Hünfeld hat in der ersten Halbzeit durch ein gutes und variables Positionsspiel im zentralen Mittelfeld viele Räume öffnen können Chancen kreieren können“, beschrieb Co-Trainer Adrian Göttfried die Situation aus Sicht seines Teams. Hornau brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden.





Trotzdem ging Hornau zunächst in Führung: Nach einer Umschaltsituation setzte sich Hendrik Sexauer im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durch und traf zum 0:1. Der Ausgleich fiel in der 42. Minute nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. „Da haben wir nicht gut zugeordnet“, so Göttfried über das 1:1.

Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause hatte Hornau durch Leon Krönert eine aussichtsreiche Gelegenheit zur Führung, doch der Hünfelder Schlussmann parierte. Im direkten Gegenzug erzielten die Gastgeber das 2:1. Ein Fernschuss aus rund 25 Metern, der von der Unterkante der Latte ins Tor ging. „Ein Tor, das als Tor der Woche oder des Monats gelten kann“, kommentierte Göttfried.

Das 3:1 fiel in der 78. Minute per direktem Freistoß. Kurz danach (81.) verkürzte Hornau auf 3:2: Robin Hofmann traf nach einem langen Ball von Ren Gatamura. Eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich ergab sich nach einer Standardsituation, doch erneut blieb der Hünfelder Torhüter der Sieger. Kurz darauf sorgte ein verwandelter Strafstoß für den 4:2-Endstand.

Trotz des Ergebnisses betont Göttfried die Reaktion seiner Mannschaft: „Wir haben nie aufgegeben, auch nach dem 3:1 sind wir nochmal fast zurückgekommen.“ Die zweite Halbzeit sei „eine klare Leistungssteigerung zur ersten Halbzeit“ gewesen. Vier Gegentore wären allerdings zu viele, um auswärts etwas Zählbares mitnehmen zu können.