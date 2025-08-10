TuS Hornau: "Von A bis Z zu wenig"

Limburg. Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die TuS Hornau im Auswärtsspiel beim VfR Limburg. Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger reichte es in der dritten Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich - für Hornau wohlgemerkt. Zweites Remis in Serie, noch immer ungeschlagen, erneut Moral gezeigt und diesmal sogar einen 0:2-Halbzeitrückstand wettgemacht. Man könnte positive Aspekte heranführen, doch im Lager der TuS überwog nach Abpfiff eindeutig das Negative.

"Das Spiel war eine große Enttäuschung. Von A bis Z war es zu wenig, da gibt es auch nichts schönzureden. Wir waren sehr unsauber und haben unsere wenigen Chancen nicht gut verwertet. Spielerisch und taktisch ist es noch nichts, da müssen wir als Trainerteam uns auch hinterfragen", sprach TuS-Coach Andreas Klöckner Klartext und bezog sich in die Kritik am Auftreten des Teams ausdrücklich mit ein.

Wobei wohl auch Pep Guardiola an der Seitenlinie machtlos wäre bei "Bruder Leichtfuß-Aktionen", die wie schon in der Vorwoche gegen Ederbergland Pate bei einem Gegentor standen. Einen zu kurz geratenen Rückpass von Jan Neukum erlief ein VfR-Stürmer, der im ersten Versuch noch an Brandon Dorth scheiterte, doch den Rebound versenkte Colin Schmitz zur Führung. "Ein Deja-vu", kommentierte Klöckner. Mit dem Pausenpfiff legten effiziente Limburger dann noch das 2:0 nach und hätten nach dem Seitenwechsel sogar das Spiel vorentscheiden müssen, gingen jedoch zu fahrig mit ihren Gelegenheiten um.

Kerns Anschluss als Initialzündung

So kamen die Gäste zum Anschlusstreffer durch Niklas Kern, nachdem der gerade eingewechselte Steven Bruni per Flanke vorgelegt hatte. Es war die Initialzündung der Hornauer. Felix Erbe ließ noch die Großchance zum 2:2 aus, ehe Samuel Baltes nach einem Freistoß in der 93. Minute den Ausgleich markierte. Leon Krönert hätte die Partie noch endgültig auf den Kopf stellen können, scheiterte aber am Limburger Keeper, ehe sich ein VfR-Spieler noch in Karim Bounours Nachschuss warf.

"In der letzten Viertelstunde haben wir den Turbo eingelegt, in Sachen Einsatz kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir arbeiten Fußball eben momentan. ", sagte Klöckner. Doch nur über den Kampf wollen die TuS eigentlich nicht kommen, schließlich sind die Ziele hoch gesteckt und das Potenzial im Kader für spielerische Glanzpunkte auch vorhanden. Nun geht es nach Breidenbach. "Wenn wir dort mal Fußball spielen, haben wir auch gute Chancen, zu gewinnen", sagte Klöckner.