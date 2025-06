TuS Hornau: Versöhnlicher Schlusspunkt bleibt aus

Dieser Texte kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Kalter Start – Hanau dominiert von Beginn an

„Wir hatten uns für das letzte Spiel viel vorgenommen. Vor der Begegnung war klar, dass die Hanauer einen Dreier für den sicheren Klassenerhalt brauchen, wir uns aber vernünftig aus der Hessenliga verabschieden wollen“, erklärte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt nach der Partie. Doch kaum hatte das Spiel begonnen, lagen die Hornauer bereits zurück: Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte gewährten sie dem Gegner viel zu viel Platz – Can Karakus nutzte die Einladung bereits in der Anfangsminute zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Auch in der Folge fanden die TuS Hornau kaum Zugriff. Hanau präsentierte sich griffig, körperlich präsent und klar tonangebend. „Wir waren an diesem Tag nicht in der Lage, dem etwas entgegenzusetzen“, räumte Schmitt unumwunden ein. Das 2:0 durch Smail Kadrijaj in der 35. Minute fiel erneut nach zu passivem Verteidigen – ein Spiegelbild des ersten Gegentreffers.