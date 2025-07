TuS Hornau verpflichten Top-Zugang mit Regionalliga-Erfahrung

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Vier Jahre war der 25-Jährige in den USA, ein Stipendium brachte ihm den Studienplatz an der University of Vermont. Erstmals in der Geschichte des Colleges gelang seiner Uni der Gewinn der Nationalen Meisterschaft. "Das war eine große Nummer", erinnert sich Schulze Solano an tolle Erfolge und Spiele vor bis zu 10.000 Zuschauern zurück. Nun ist der 25-Jährige wieder in Deutschland. Mit dem Abschluss in Business und Sportmanagement in der Tasche und der Lust, nochmal im Fußball anzugreifen - sofern sein Körper mitspielt. Zunächst wagt er den Wiedereinstieg bei dem Verein, bei dem auch sein älterer Bruder Nikola spielt und bei dem er sich in den Semesterferien immer mal wieder fit gehalten hatte.