TuS Hornau trotzt Türk Gücü Friedberg einen Punkt ab

Friedberg. Der Trend hält an: Die TuS Hornau sammelt weiter fleißig Argumente dafür, dass sie längst besser ist, als es der vorletzte Tabellenplatz vermuten lässt. Beim ambitionierten Vorjahresvizemeister Türk Gücü Friedberg erkämpfte sich das Team von Trainer Andreas Klöckner ein respektables 1:1 (0:1) – das nächste Achtungszeichen in einer Rückrunde, die zwar vielleicht zu spät kommt, aber dennoch Hoffnung macht.

Dabei begann die Partie mit einem Rückschlag für die Gäste. „Türk Gücü kommt mit der ersten Chance zum Tor“, kommentierte Klöckner den frühen Rückstand durch Noah Michel (16.). In der Folge war Friedberg das dominantere Team. „Man muss sagen: Auf ihrem großen Rasen waren sie in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft“, räumte Klöckner ein. Dennoch hielt Hornau ordentlich dagegen und blieb im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel kam Hornau mutig aus der Kabine. „Wir haben zurzeit auch ein bisschen Momentum“, so Klöckner. „Wir kommen dann stark zurück ins Spiel.“ Der verdiente Ausgleich fiel in der 62. Minute durch Jafet Redai. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Hornau sich auch offensiv präsentierte und mithalten konnte.

In der Schlussphase erhöhte Friedberg den Druck. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste bekamen die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen – doch Hornaus Brandon Dorth parierte stark gegen den zuvor erfolgreichen Michel. Damit sicherte er seinem Team den verdienten Punkt.