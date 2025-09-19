TuS Hornau stürmt an die Spitze

Die TuS Hornau gewinnt am Freitagabend gegen FV Biebrich. -Archiv – Foto: Marcel Lorenz

Hornau. Die TuS Hornau hat das Freitagabend-Topspiel des 10. Spieltags in der Verbandsliga Mitte klar für sich entschieden. Gegen den Tabellendritten FV Biebrich 02 feierte die Mannschaft von Trainer Andreas Klöckner einen überzeugenden 3:0-Heimsieg und übernimmt damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.

Hornau ging mit breiter Brust und drei Siegen in Serie in die Partie, während Biebrich nach zwei Erfolgen ebenfalls mit Selbstvertrauen anreiste. Doch von Beginn an zeigte sich, dass Hornau das Spiel an diesem Abend fest im Griff hatte. Klöckners Elf habe früh attackierte, störte Biebrich konsequent im Spielaufbau und ließ kaum Kombinationen zu. „Wir waren sehr aggressiv, haben Biebrich kaum spielen lassen und sind dann auch verdient in Führung gegangen“, lobte der Hornauer Trainer später den Auftritt seiner Mannschaft. In der 30. Minute belohnte sich die TuS für ihren Druck: Luca Morlac traf zum 1:0. Weitere Chancen ließen die Gastgeber in der Folge liegen, sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Kabinen ging. Auf der anderen Seite sprach Nazir Saridogan von einer „komplett verschlafenen ersten Halbzeit“. Seine Mannschaft habe nur reagiert, das Zentrum offengelassen und sei durch viele einfache Ballverluste immer wieder in Bedrängnis geraten. „Wir hatten Glück, dass es nur 0:1 stand“, sagt der Coach. Mit Pascal Koch habe ihm ein wichtiger Stabilitätsfaktor gefehlt, und Offensivmann Nikos Iosifidis konnte nach einer Verletzung zwar eingesetzt werden, sei aber noch nicht in voller Verfassung. „Da fehlt es uns dann an Durchschlagskraft im letzten Drittel und auch an Sicherheit hinten“, erklärte Saridogan.