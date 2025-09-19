TuS Hornau stürmt an die Spitze

Hornau. Die TuS Hornau hat das Freitagabend-Topspiel des 10. Spieltags in der Verbandsliga Mitte klar für sich entschieden. Gegen den Tabellendritten FV Biebrich 02 feierte die Mannschaft von Trainer Andreas Klöckner einen überzeugenden 3:0-Heimsieg und übernimmt damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Hornau ging mit breiter Brust und drei Siegen in Serie in die Partie, während Biebrich nach zwei Erfolgen ebenfalls mit Selbstvertrauen anreiste. Doch von Beginn an zeigte sich, dass Hornau das Spiel an diesem Abend fest im Griff hatte. Klöckners Elf habe früh attackierte, störte Biebrich konsequent im Spielaufbau und ließ kaum Kombinationen zu. „Wir waren sehr aggressiv, haben Biebrich kaum spielen lassen und sind dann auch verdient in Führung gegangen“, lobte der Hornauer Trainer später den Auftritt seiner Mannschaft. In der 30. Minute belohnte sich die TuS für ihren Druck: Luca Morlac traf zum 1:0. Weitere Chancen ließen die Gastgeber in der Folge liegen, sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Kabinen ging.
Auf der anderen Seite sprach Nazir Saridogan von einer „komplett verschlafenen ersten Halbzeit“. Seine Mannschaft habe nur reagiert, das Zentrum offengelassen und sei durch viele einfache Ballverluste immer wieder in Bedrängnis geraten. „Wir hatten Glück, dass es nur 0:1 stand“, sagt der Coach. Mit Pascal Koch habe ihm ein wichtiger Stabilitätsfaktor gefehlt, und Offensivmann Nikos Iosifidis konnte nach einer Verletzung zwar eingesetzt werden, sei aber noch nicht in voller Verfassung. „Da fehlt es uns dann an Durchschlagskraft im letzten Drittel und auch an Sicherheit hinten“, erklärte Saridogan.
Nach dem Seitenwechsel blieb Hornau spielbestimmend. Maxim Andreutti erhöhte in der 65. Minute auf 2:0, ehe Leon Krönert nur vier Minuten später nachlegte. Spätestens mit diesem Doppelschlag sei das Spiel entschieden gewesen, erklärt Klöckner. Kurz darauf schwächte sich Hornau, als Torhüter Brandon Dorth nach einer Notbremse die Rote Karte sah. „Spätestens nach dem 2:0 war das Spiel aber entschieden“, resümiert Klöckner, der von der „besten Saisonleistung“ seiner Mannschaft sprach.
Biebrich kam zwar in der zweiten Hälfte zu einigen Chancen, doch im letzten Drittel habe die Entschlossenheit gefehlt, sagte der FVB-Coach, der die Niederlage jedoch nicht überbewerten wollte: „Wir hatten heute keinen guten Tag, aber das ist kein Rückschritt. Wir wissen, wie stark Hornau heute aufgetreten ist.“
Für die TuS war es bereits der vierte Sieg in Serie – ein Erfolg, den Klöckner auch auf die gewachsene Erfahrung seines Teams zurückführt. „Viele Spieler haben letztes Jahr in der Hessenliga Lehrgeld gezahlt. Jetzt profitieren wir davon.“ Mit den jüngsten Neuzugängen habe sich die Mannschaft nach kurzer Eingewöhnung zudem stabilisiert.
Hornau übernimmt mit diesem Erfolg die Tabellenführung, zumindest bis die SG Walluf am Samstag beim FC Waldbrunn antritt.