TuS Hornau siegen auch im Derby-Rückspiel in Zeilsheim

Frankfurt. Erneuter Derbysieg für die TuS Hornau. Der Hessenliga-Absteiger behielt auch im Rückspiel beim SV Zeilsheim die Oberhand und siegte 2:0, nachdem er seinen Rivalen im Hinspiel bereits mit 5:2 demontiert hatte. Ein Blitzstart und ein feiner Konter ebneten den Gästen den Weg zum Auswärtsdreier.

"Am Ende war der Sieg verdient für Hornau. Für uns war aber mehr drin", befand Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch. Der hervorhob, dass das Team - anders als in den vergangenen Partien, nach dem frühen Rückstand durch Luca Morlac (5.) "nicht kopflos" geworden sei und "eigene Akzente" gesetzt habe. Der diesmal in der Startelf aufgebotene Jannick Lacayo traf postwendend zum Ausgleich, doch sein Tor wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. In der 25. Minute schoss Lacayo gegen die Laufrichtung von TuS-Keeper Brandon Dorth, doch Jan Neukum verhinderte mit einer Rettungsaktion einen Meter vor dem Tor das mögliche 1:1.

Kurz nach der Pause ergab eine Koproduktion der eingewechselten Dariyan Demir und Vladimir Trucic beinahe den Ausgleich, doch Trucic verpasste das Zuspiel nur knapp. Dann brachte nach gut einer Stunde ein perfekt ausgespielter Konter von Niklas Kern die Hornauer endgültig auf die Siegerstraße. "Am Ende hatten die Hornauer auch noch einige Chancen auf weitere Tore", musste Strauch anerkennen.

Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt freute sich nach der Partie über eine "erwachsene Leistung" seines Teams. Der Zeilsheimer Auftritt sei "komplett anders als im Hinspiel", gewesen. "Sie waren nach Ecken immer gefährlich, aus dem Spiel heraus haben wir bis auf einige Zufallschancen eher wenig zugelassen", befand Schmitt.

Negativserie am kommenden Sonntag gegen Okriftel durchbrechen

Während Hornau mit dem Sieg weiterhin Zweiter ist und kommenden Sonntag den SV Wiesbaden empfängt, der sein paralleles Derby beim Türkischen SV gewann, rutscht Zeilsheim mit sechs Zählern nach sechs Spielen auf den viertletzten Platz. Nach der vierten Niederlage in Serie kommt aber noch keine Alarmstimmung auf, wie Strauch versichert. "Am kommenden Sonntag müssen wir unsere Negativserie aber beenden", fordert der SVZ-Boss. Dann geht es gegen den nächsten MTK-Rivalen, und zwar das noch punktlose Schlusslicht Germania Okriftel. Dann treffen die Zeilsheimer auch auf Luftrim Kodraliu, der sich kurzfristig im Status des Vertragsamateurs zur Germania verabschiedet hat. Auch Tolga Demirbas (SV Rot-Weiß Hadamar) hat sich noch verabschiedet, lief für seinen neuen Verein am Mittwochabend gegen Dietkirchen auf. Dafür ist der Stürmer Dusan Crnomut neu und lief gegen Hornau gleich in der Startelf auf. Der Serbe war zuletzt vereinslos, hat Vereine wie den FSV Frankfurt, Bayern Alzenau und zuletzt Pars Neu-Isenburg in seiner Vita stehen.