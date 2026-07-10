TuS Hornau: Re-Start in Etappen Verbandsliga-Vizemeister der Vorsaison zollt in der Vorbereitung der langen Spielzeit Tribut +++ TuS sind auch in der kommenden Runde wieder ambitioniert von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Hand auflegen ist gefragt: Bei den TuS Hornau bekommen einige Spieler, darunter Leon Krönert (rechts) eine längere Sommerpause verordnet. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Kelkheim. Im Nachsitzen hatte es diesmal nicht gereicht: Anders als noch vor zwei Jahren hielt die Relegation zur Hessenliga für die TuS Hornau diesmal kein Happy End bereit. Hessenligist CSC Kassel war in beiden Spielen zu stark. Somit endete die Spielzeit für Hornau nicht nur verspätet, sondern auch mit keinem Erfolgserlebnis. Was wiederum auch Auswirkungen im Hinblick auf die neue Spielzeit hat. Denn die Zeit zum Durchschnaufen war vergleichsweise kurz. Dennoch gehen die TuS wieder ambitioniert in die kommende Runde.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Dass wir den Aufstieg nicht schaffen, hatte sich im letzten Saisondrittel bereits ein wenig angebahnt. Wir haben nur eine kurze Pause und keine große Zeit, um Trübsal zu blasen", sagt Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Der Coach wird dabei zum Dauerbrenner an der Seitenlinie, geht bei den Hornauern nunmehr in seine neunte Saison. Abstiegskampf oder Aufstiegskampf - in beinahe jeder dieser neun Spielzeiten ging es für Hornau bis zum Schluss um alles. "Ab und zu wünscht man sich vielleicht schon etwas mehr Ruhe, aber die Jungs machen es mir einfach und bei ihnen ist auch die Motivation und Leidenschaft schnell wieder da", hat Klöckner nach wie vor keine Verschleißerscheinungen feststellen können.

Längere Pause für Angeschlagene Um den späten Saison-Finish Rechnung zu tragen, startet das Hornauer Team in Etappen in die Vorbereitung. Am 28. Juni war Aufgalopp. Spieler, die oft gespielt haben und sich teilweise angeschlagen durch die Rückrunde geschleppt hatten, bekamen eine längere Pause verordnet. So steigen Spieler wie Leon Krönert, Niklas Kern oder Nikola Schulze Solano erst später ein. "Wir wollen, dass sie komplett schmerzfrei sind und einen normalen Aufbau haben", sagt Klöckner. Die Neuen: Ein Mix aus Erfahrenen und Jungen Auch wenn das erste Testspiel beim Oberligisten SV Gonsenheim (2:4) weiter Anfälligkeit in der Defensive offenbarte, scheint der Kader vom Potenzial her wieder für einen der Top-Plätze in Frage zu kommen. Die erfahrenen Spieler Jannis Hartmann, Nico Hernandez oder Linus Dahl machen den Kader auf Anhieb besser. Und auch die aus der eigenen Verbandsliga-A-Jugend hochgezogenen Feldspieler Tim Press und Jan Drosdek haben einen Top-Eindruck hinterlassen. "Die beiden sind in Sachen Handlungsschnelligkeit und Körperlichkeit ultra weit, denen merkt man gar nicht an, dass sie in der Vorsaison noch U19 gespielt haben", lobt Klöckner. Auch Gian Carlo Mendoza, Jonah Dietze und Jonas Bucht erhöhen die Dichte an Top-Alternativen im Kader.