TuS Hornau nach 20 Minuten auf Touren

Kelkheim. Anfangs sah es nicht danach aus, doch am Ende stand ein souveräner Heimsieg für die TuS Hornau über den FV Breidenbach. Damit überwintern die TuS mit fünf Zählern Vorsprung (bei einem Spiel mehr) vor Verfolger Türkischer SV Wiesbaden an der Tabellenspitze der Verbandsliga.

Im Duell Erster gegen Letzter brauchten die Gastgeber, allerdings ein wenig, um in Fahrt zu kommen. "In den ersten 20 Minuten waren wir gefühlt noch in der Kabine und agierten überhaupt nicht griffig", monierte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt. Und hätte Silas Gerstberger mit einer famosen Rettungsaktion nicht den gegnerischen Stürmer am Einschießen gehindert, hätte Hornau sogar einem Rückstand hinterherlaufen müssen.

Stattdessen stand der alles überragende Gerstberger, der während der gesamten Spielzeit auf drei verschiedenen Positionen ein "brutal reifes Spiel machte", wie sein Co-Trainer fand, sinnbildlich für die Steigerung der Gastgeber in den nachfolgenden 70 Spielminuten. Wobei die Gäste beim Führungstreffer fleißig mithalfen: Ein Rückpass der Breidenbacher landete statt beim eigenen Verteidiger in den Füßen des anstelle von Niklas Kern aufgebotenen Offensivmanns, der flach ins kurze Eck zum 1:0 abschloss.

"Die Führung hat uns mehr Sicherheit gegeben, wir waren nun ball- und passsicherer", sagte Schmitt. Nach toller Kombination durch die Mitte legte Schlaht mit einem Chip auf Leon Krönert, der den Ball mit der Brust annahm und ihn dann volley einschweißte, ein Traumtor. Bereits zuvor war Morlac nach erneutem haarsträubenden Fehlpass der Breidenbacher allein aufs Tor zugelaufen, doch der Unparteiische entschied auf Abseits - im Lager der TuS konnte man diese Entscheidung nicht wahrhaben.

Spätestens im zweiten Abschnitt war es dann die erwartet einseitige Angelegenheit. "Wir hatten gute Staffetten dabei, es hat richtig Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken." Dazu stachen die Joker. Nur jeweils zehn Minuten nach ihrer Einwechslung erhöhten Niklas Kern und Roan Heller auf 3:0 und 4:0.

Somit geht Hornau als einziges Team der Liga mit über 40 Punkten in die Pause. Im Gegensatz zu Mitabsteiger TSV Steibach Haiger II, der in Zeilsheim unterlag und 18 Punkte hinter Hornau liegt, haben sich die TuS direkt gefangen und spielen vor der Saison angekündigt ganz oben mit. "Wir sind nach dem Abstieg weitestgehend zusammengeblieben, haben nicht viel verändert und sind unserem Weg treu geblieben. Gleichzeitig trägt jeder im Verein die Motivation in sich, das Gefühl Hessenliga wieder zu haben", umreißt Schmitt den Spirit, mit dem sich die TuS als derzeitige Nummer eins der Klasse etabliert haben. Wenngleich noch ein Marathon auf dem Weg zur Meisterschaft wartet und die Konkurrenz auf Fehler lauern wird. Transfers sind bei den TuS nicht geplant, die Rückkehr von Kapitän Jafet Redai nach Schambeinentzündung darf als interner Neuzugang gewertet werden. Auch Samuel Baltes wird im neuen Jahr wieder eine Option sein.