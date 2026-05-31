TuS Hornau mit wildem Remis zur Vizemeisterschaft

Hier gibt's gelb und gleich noch Gelb-Rot hinterher: Schiedsrichter Leon Walther stellt Maxim Andreutti in der Nachspielzeit gegen Marburg vom Feld - der wichtige TuS-Akteur fehlt nun im Relegations-Hinspiel gegen Kassel gesperrt. – Foto: Marcel Lorenz

Kelkheim. Ein Auf und Ab, defensiv mit großen Wacklern und am Ende (noch) kein Happy End. Das wilde 4:4-Remis gegen SF/BG Marburg war ein wenig das Spiegelbild der Rückrunde der TuS Hornau, die als Vizemeister die Saison abschließen und nun in der Relegation die Chance auf den Hessenliga-Aufstieg haben.

"Wir wollten einen guten Abschluss, das hat leider nicht so geklappt", resümierte TuS-Trainer Andreas Klöckner. Vier Treffer erzielten die Hornauer zuhause, doch es reichte nicht für einen möglichen Heimsieg, weil sich die Turn- und Sportfreunde defensiv immer wieder mit Unaufmerksamkeiten das Leben schwer machten. "Wir sind zu löchrig, das hat momentan nichts mit Hessenliga zu tun. Es fühlt sich immer so an, als würde der Gegner aus wenig viel machen", hadert Klöckner.

Den Beweis lieferte der Start des Spiels: Anstoß, langer Ball, Missverständnis in der Hintermannschaft, ein trockener Abschluss von Clemens Landau - bereits nach zehn Sekunden lagen die Hornauer in Rückstand. Doch bereits in Minute 2 (!) glichen die Gastgeber durch Niklas Kern aus. Der Auftakt für ein spektakuläres Saisonfinale, bei dem Roan Heller (Glanzparade des BG-Keepers) und Samuel Baltes, der in seinem letzten Spiel die Kapitänsbinde trug, Top-Chancen vergaben. Doch auch Marburg hätte durch Sascha Huhn schon früher auf 1:2 stellen können, Ben Parson traf noch vor der Pause zum 2:1 für die Mittelhessen, die das zweitbeste Rückrundenteam stellen.

"Als wir zur Halbzeit gehört haben, dass es in Hadamar nur 1:1 steht, hat uns das Mut gegeben", sagte Klöckner. Die Gastgeber kamen nämlich wieder zurück, stellten durch Maxim Andreutti und einen Handelfeter von Leon Krönert auf 3:2, doch sowohl das 3:2 als auch wenig später das 4:3 (erneut Andreutti) hielten nur wenige Minuten. Marburg kam jeweils noch zurück. Und am Ende war Hornau sogar ein Mann weniger, weil Vize-Kapitän Andreutti erst nach einem Kommentar Richtung Schiri Gelb sah, dann wohl höhnisch reagierte und mit der Ampelkarte runtermusste. Nun fällt der so wichtige Zentrumsspieler im Relegations-Hinspiel am Donnerstag gegen den Hessenliga-Viertletzten CSC Kassel aus. "Das ist eigentlich die schlimmste Nachricht heute. Der Schiedsrichter war aus meiner Sicht komplett überfordert", kritisierte Klöckner.

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr TuS Hornau TuS Hornau CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel 15:00 PUSH

Lob gab es hingegen für Roan Heller: "Er wird wirklich immer besser, hat heute auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht". Vielleicht wird der Youngster ja zum entscheidenden Faktor in den nun anstehenden Aufstiegsspielen - mit denen die Hornauer ja vor zwei Jahren bereits beste Erfahrungen gemacht haben. "Wir wollen einen schönen Fight liefern vor hoffentlich vielen Zuschauern", sagt Klöckner vor dem Duell mit den Nordhessen.