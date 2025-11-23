TuS Hornau knacken mit 4:0 die 40er-Marke

Kelkheim. Als erstes Team der Verbandsliga haben die TuS Hornau die "magische" 40-Punkte-Marke geknackt. Im Spiel gegen den VfR 07 Limburg setzte sich der Tabellenführer deutlich mit 4:0 durch.

Trainer Andreas Klöckner, der überrascht war, dass in der Region so viele Spiele ausgefallen waren, lobte hinterher: "Wir haben es sehr souverän gemacht. Die Sinne waren nach der Niederlage aus der Vorwoche geschärft. Wichtig war, dass wir mit dem frühen 2:0 nach der Halbzeit den Limburgern den Stecker gezogen haben." Niklas Kern schnupperte mit einem Versuch aus Nahdistanz bereits an der Führung, die dann nach rund einer halben Stunde Maxim Andreutti erzielen sollte. Nach feiner Kombination über Steven Bruni und Luca Morlac wackelte der Kapitän zunächst einen Gegenspieler aus, um dann sicher zum 1:0 zu versenken.