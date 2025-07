TuS Hornau heiß auf direkten Wiederaufstieg

Kelkheim. Am 11. Juni vergangenen Jahres schafften die TuS Hornau Historisches, stiegen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Hessenliga auf. Klar war auch, dass diese ein ganz anderes Pflaster bedeuten sollte, denn in der abgelaufenen Spielzeit gelang den TuS am Ende nicht der Klassenerhalt. "Die Erfahrung nimmt den Spielern keiner mehr", zieht Trainer Andreas Klöckner, der nunmehr in seine achte Saison gehen wird, ein positives Fazit aus dem Abenteuer Hessenliga. Auch, weil man nun Blut geleckt hat, heiß auf den direkten Wiederaufstieg ist.

Mit dem Wissen, dass die "Verbandsliga wieder sehr stark sein wird", räumt Klöckner ein. Dessen Mannschaft den Durchmarsch von der Gruppen- bis in die Hessenliga schaffte, dort auch mit Rückschlägen umgehen musste. Trotz verbesserter Leistungen in der Rückrunde, war der Abstieg bereits einige Spieltage vor Schluss beschlossene Sache. "Ich hoffe, dass wir die Erfahrung als kleinen Vorteil nutzen können", sagt Klöckner, dessen Kader bis auf die Abgänge von Hendrik Sexauer (RW Walldorf), Noah Dietze, Robin Hofmann (beide SV Gonsenheim), Finn Zacharides (FC Neu-Anspach), Luis Raul Vazquez Kundel (TSV Bad Nauheim) und Ren Gatamura (Ziel noch offen) zusammengeblieben ist.

Größerer Kader als noch in Hessenliga

Wichtig sei es in der Vorbereitung, die in dem Ligaauftakt zuhause gegen den FC Ederbergland mündet, die "Intensität und das Tempo", welches in der Hessenliga gang und gebe war, zu konservieren. Und das mit einem prall gefüllten Trainingsplatz - 28 Mann fasst der Hornauer Kader für die neue Saison, drei Spieler mehr als noch in der Hessenliga. "Grunsätzlich sind wir sehr ehrlich zu den Jungs und zeigen ihnen auf, welche Rolle sie haben", weiß Klöckner auch um einige Konkurrenzsituationen im insgesamt variablen 3-4-3-System. Da hilft auch eine enge Verzahnung mit der zweiten Mannschaft, die in der Kreisoberliga spielt, mit Philipp Willenberg seit vergangener Saison einen neuen Trainer gefunden hat. "Wir sind sehr zufriden mit seiner Arbeit", streicht Klöckner heraus, der zu Beginn der Vorbereitung zunächst auf Lukas Wintermeier (Muskelbündelriss), Jafet Redai (Muskelfaserriss) und Karim Bounour (Knieprobleme) verzichten muss.

Klöckner lobt "herausragende" Arbeit von Trainerteam und Vorstand

Bei acht Saisons in Folge an der Seitenlinie, ist klar, dass das Wort "Konstanz" auf der Trainerposition in Hornau nicht erst seit gestern groß geschrieben wird. In gleicher Zeit wird Cheftrainer Klöckner auch von Co-Trainer Adrian Göttfried, seit zwei Jahren nunmehr auch von Jan Schmitt, begleitet. "Die beiden machen eine herausragende Arbeit", betont der 38-Jährige, der auch Torwart-Trainer Jan Domning zum Trainerteam zählt. Während Göttfried für Spiel- und Gegneranalyse verantwortlich ist, sei Schmitt zudem in die Trainingsarbeit eingebunden, habe für viele Spieler "ein offenes Ohr", so Klöckner. Der auch die Vereinsarbeit des Vorstands um Vorsitz Peter Morgenstern lobt und die als einer der Erfolgsfaktoren der vergangenen Jahre gelte.

RW Hadamar zählt laut Klöckner zu einer der "Top-Favoriten" auf den Aufstieg.