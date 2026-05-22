TuS Hornau haben Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand

Limburg. Die TuS Hornau müssen einen herben Rückschlag im Meisterschaftsrennen hinnehmen. Am Freitagabend unterlag die Elf von Andreas Klöckner auswärts dem TuS Dietkirchen mit 2:3 und hat am letzten Spieltag gegen die SF/BG Marburg die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand.
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Denn Verfolger Rot-Weiß Hadamar kann am Samstag mit einem Sieg bei Juno Burg punkttechnisch mit den TuS gleichziehen. Durch den gewonnenen direkten Vergleich und das bessere Torverhältnis würde Hadamar einen Spieltag vor Schluss die Tabellenführung übernehmen.
"Ich glaube nicht, dass Hadamar Punkte lässt", ist sich Klöckner sicher. Die Enttäuschung war allen Spielern nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben. "Heute liegen wir am Boden, müssen aber versuchen den Kopf freizukriegen und wieder aufzustehen", versucht Klöckner einzuordnen.
Nach einer wilden Anfangsphase lag sein Team nach einem verwandelten Foulelfmeter von Pascal Heene (7.) früh zurück. Silas Gerstberger hatte Timon Schneider zu Fall gebracht. Ein Wirkungstreffer; denn danach fanden die Gäste besser ins Spiel. Roan Heller, der für Luca Morlac startete, glich per platziertem Flachschuss aus (10.), ehe Leon Krönert das Spiel drehte (21.). Mit der 2:1-Führung ging es dann auch in die Pause.
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