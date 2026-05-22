TuS Hornau haben Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand

Lange Gesichter bei den TuS Hornau: Durch die 2:3-Niederlage haben die TuS die Meisterschaft nicht mehr in eigener Hand. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Limburg. Die TuS Hornau müssen einen herben Rückschlag im Meisterschaftsrennen hinnehmen. Am Freitagabend unterlag die Elf von Andreas Klöckner auswärts dem TuS Dietkirchen mit 2:3 und hat am letzten Spieltag gegen die SF/BG Marburg die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand.

Denn Verfolger Rot-Weiß Hadamar kann am Samstag mit einem Sieg bei Juno Burg punkttechnisch mit den TuS gleichziehen. Durch den gewonnenen direkten Vergleich und das bessere Torverhältnis würde Hadamar einen Spieltag vor Schluss die Tabellenführung übernehmen.

"Ich glaube nicht, dass Hadamar Punkte lässt", ist sich Klöckner sicher. Die Enttäuschung war allen Spielern nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben. "Heute liegen wir am Boden, müssen aber versuchen den Kopf freizukriegen und wieder aufzustehen", versucht Klöckner einzuordnen.

Nach einer wilden Anfangsphase lag sein Team nach einem verwandelten Foulelfmeter von Pascal Heene (7.) früh zurück. Silas Gerstberger hatte Timon Schneider zu Fall gebracht. Ein Wirkungstreffer; denn danach fanden die Gäste besser ins Spiel. Roan Heller, der für Luca Morlac startete, glich per platziertem Flachschuss aus (10.), ehe Leon Krönert das Spiel drehte (21.). Mit der 2:1-Führung ging es dann auch in die Pause.

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Archuts abgerutschter Ball wird zu Heenes Vorlage

"Durch zwei Einladungen sind wir auf die auf Verliererstraße gelangt", war der zweite Durchgang für Klöckner schnell auserwählt. Erst verschätzte sich Karim Bounour bei einem langen Ball, den Benjamin Maurer vor dem herausgeeilten Jakob Archut einschieben konnte (52.). Dann landete Archuts versuchter Befreiungsschlag in den Füßen von Heene, der abermals ins leere Tor vollendete (64.). Klöckner: "Habe den Jungs nicht den richtigen Plan mitgegeben"

"Wir waren einfach zu fahrig", sagte Klöckner, der seinen Spielern aber keinen Vorwurf machen wollte. Stattdessen hinterfragte er sich selbst: "Ich konnte leider den Jungs nicht den Plan mitnehmen, den sie gebraucht hätten. Die Wechsel haben uns im Nachhinein nicht mehr geholfen. Deshalb muss ich mir den Schuh da anziehen."

Andreutti und Kern verpassten Chancen auf den Ausgleich

Auch wenn der eingewechselte Steven Bruni die beste Chance auf den Ausgleich auflegte. Kapitän Maxim Andreutti scheiterte am stark parierenden Till Wutttich (66.), der später noch eine Großchance von Niklas Kern vereitelte (84.). Dass der Sieg für Dietkirchen dennoch in Ordnung ging, räumte Klöckner ein: "Wir haben nicht das 3:1 nicht gemacht haben und wenn du solche Tore kassiert, dann war am Ende zu wenig."

Unter der Woche hatten die TuS Kontakt mit Jonah Dietze (U19 RW Walldorf) einen weiteren Neuzugang verkündet. Sein Bruder Noah (jetzt SV Gonsenheim) hatte letztes Jahr noch bei den TuS gespielt, über ihn kam sei der Kontakt zustande gekommen, erklärte Klöckner. "Ein super Spieler, auf den wir uns freuen. Das ist aber heute für uns zweitrangig."