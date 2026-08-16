TuS Hornau gewinnt schwieriges Auswärtsspiel mit 5:1

Jubel bei den Hornauern: 5:1-Sieg in Waldbrunn – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hornau. Mit 5:1 konnte sich TuS Hornau in Waldbrunn durchsetzen und damit eine gute Reaktion auf das 2:2 gegen Walluf gezeigt. Die Abgezocktheit vor dem Tor und die Griffigkeit machten den Unterschied. Nächste Woche steht das Derby gegen TuRa Niederhöchstadt an.

"In Waldbrunn ist es immer schwer, deswegen habe ich so einen hohen Sieg nicht erwartet", gibt Trainer Andreas Klöckner zu, der von Beginn an eine griffige Hornauer Mannschaft gesehen hatte. "Wir haben die Trainingsinhalte der letzten Wochen super umgesetzt", freut sich Klöckner.

Für die Führung sorgte Nico Quesada in der 18. Minute nach einer Ecke. "Wir wussten, dass Waldbrunn den ersten Pfosten verteidigt und haben den Ball auf den zweiten Pfosten geschlagen", erklärt Klöckner. Das 2:0 erzielte Lukas Wintermeier per Foulelfmeter in der 42. Minute. Roan Heller traf in der Nachspielzeit noch zum 3:0. "Das war dann der Knackpunkt", beschreibt der Hornau-Trainer, der vor allem die Effektivität vor dem Tor lobte.

Freude über den Sieg und Blick aufs Derby

Der Start in die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst schwierig für die Gäste, doch ein langer Ball und der Treffer durch Luca Morlac sorgte für das 4:0 (56.). Letzte Woche hatte Klöckner von fehlender Einstellung gesprochen. "Das war heute viel besser. Da sieht man, was passiert, wenn der Finger mal in die Wunde gelegt wird. Und vor allem was rauskommen kann, wenn die Jungs wollen und Bock haben."

Das 1:4 für Waldbrunn erzielte Henri Zimmer in der 79. Minute. Doch dem Aufbäumen setzte Leon Krönert im direktem Gegenzug und mit dem 5:1 ein Ende (81. Minute). Auch im Anschluss hatte Hornau weitere Chancen. Heller und Quesada trafen beide noch einmal, hatten aber zuvor im Abseits gestanden. So holt Hornau einen souveränen 5:1-Sieg in Waldbrunn. "Wir sind alle sehr zufrieden, dass wir uns endlich belohnt haben", freut sich Klöckner.

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr TuS Hornau TuS Hornau TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst 14:30 PUSH