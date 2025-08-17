TuS Hornau feiern ersten Verbandsliga-Saisonsieg

Breidenbach. Aller guten Dinge sind drei: Im dritten Anlauf hat es für die TuS Hornau mit dem ersehnten ersten Sieg in der Verbandsliga seit dem Wiederabstieg geklappt. Beim FV Breidenbach fuhren die TuS nach einem Wechselbad der Gefühle einen 3:2-Auswärtssieg ein.

Dabei sah es nach Ende der ersten Halbzeit noch nach einem Fehlstart der Hornauer in diese Saison aus. Nach zwei Remis zum Auftakt lagen die Hornauer zur Pause hinten, weil Breidenbachs Goalgetter Felix Baum eine Flanke aus dem Halbfeld einköpfte, während die Gäste reihenweise Top-Chancen ausließen. Steven Bruni (Kopfball nach Flanke von Luca Morlac) und Leon Krönert (nach Doppelpass mit Niklas Kern frei vor dem Tor) vergaben Hornaus beste Gelegenheiten, als sie an Breidenbachs Torhüter scheiterten.

"In der ersten Halbzeit hat es sich angefühlt wie im falschen Film. Aber wir haben versucht, die Ruhe zu bewahren und sind dann super aus der Halbzeit rausgekommen", sagte Hornaus Trainer Andreas Klöckner.

Wichtig, dass Luca Morlac nach tollem Steckpass ins Zentrum unmittelbar nach Wiederanpfiff der Ausgleich gelang. Nach Ecke von Krönert köpfte Karim Bounour zu Führung ein, Niklas Kern erhöhte nach tollem Steilpass von Lukas Wintermeier auf 3:1. Ehe es nach Baums Anschlusstreffer nochmal kribbelig wurde. "Da hat es nochmal gebrannt hinten, wir kamen nicht mehr so richtig raus", sagte Klöckner. Wegen Meckerns flog FV-Doppeltorschütze in der Schlussphase noch mit Gelb-Rot runter.

Letzten Endes brachten die Hornauer den Sieg über die Zeit. Und gehen nun ungeschlagen am Donnerstag ins Derby gegen den SV Zeilsheim, das der Wiesbadener Kurier im Livestream überträgt.