TuS Horn-Bad Meinberg sichert sich knappen Sieg gegen SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Lügde

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde gegen TuS Horn-Bad Meinberg 2:3 (0:0)

Lügde. Die Partie SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde - TuS Horn-Bad Meinberg am Sonntag nahm eine unvorhergesehene Wende: Nachdem Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde zwei Treffer versenken kann, dominiert Horn den Rest des Spiels und holt sich mit einem Treffer Vorsprung den Sieg.

Bevor ein erstes Tor geschossen wird, vergibt Schiri Tim Beine (Bad Driburg) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine eine Gelbe Karte an die Lügder. Das Spiel kommt nur langsam in Gang. Die erste Halbzeit verläuft ohne Tor und die Teams gehen 0:0 in die Pause. Gleich nach dem Anpfiff des zweiten Durchlaufs erzielt Nils Nehrig via Strafstoß den ersten Treffer und bringt sein Team in Führung (53). Unmittelbar darauf katapultieren sich die Lügder versehentlich selbst ins Aus. Pechvogel Dennis Tille überwindet (zu seinem Schrecken) den eigenen Torhüter und bringt die Gäste so unfreiwillig weiter in Rückstand (59). Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde ist zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendet sich das Blatt: Dennis Tille startet zum Gegenangriff, schießt und trifft (61). Der Beginn eines wunderbaren Comebacks. 21 Minuten später legt das Team von Thorsten Geffers nach und locht ein weiteres Mal ein (82). Es steht 2:2.

Dem Horner Team gelingt es nur kurz darauf, das Match zu machen. Daniel Brinkmann kann sechs Minuten vor Schlusspfiff mit Erfolg abschließen und dem TuS Horn-Bad Meinberg zum Sieg verhelfen. Die Lügder rutschen auf Platz neun ab.

Tore fallen keine mehr. In Spielminute 91 handelt sich die SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde noch eine Gelbe Karte ein.

Die Aufstellungen: SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde - TuS Horn-Bad Meinberg

SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde: Jan-Luca Thiele (27), Nils Nehrig (11), Dominic Kucaba (5), Maurice Haße (10), Kevin Jeschonnek (23), Florian Matthias (33), Ole Nehrig (22), Nick Kohrs (7), Jonas Hasse (17), Christoph Ohle (4), Kevin Ratmeyer (1)

TuS Horn-Bad Meinberg: Hendrik Laabs (27), Felix Tcheon (6), Amadou Lamarana Diallo (2), Gianni Bovino (23), Daniel Brinkmann (24), Marco Bovino (7), Jean-Marc Krumme (1), Niklas Bohlmann (16), Dennis Tille (17), Malte Reineward (14), Marco Barkowski (3)

Schiedsrichter: Tim Beine (Bad Driburg)

Assistent: Thorsten Geffers

Assistent: Klaus-Dieter Harmuth



