TuS Holzkirchen zerlegt Peterskirchen

Das Motto der abgelaufenen Trainingswoche des TuS Holzkirchen ist klar gewesen: Die Grün-Weißen wollten und mussten die Effektivität vor dem gegnerischen Tor wieder finden.

Und das vorneweg: Die Arbeit im Training zeigte ihre Wirkung. Denn mit 5:1 feierten die TuS-Kicker am Samstagabend in Peterskirchen vor allem dank einer fulminanten Vorstellung in der zweiten Hälfte einen echten Kantersieg.

„Es war eine total starke Reaktion auf das Ereignis in letzter Woche“, freut sich TuS-Coach Orhan Akkurt. „Wichtig ist, dass die Jungs merken: Wenn wir die Tore machen, dann sind wir richtig gut.“

Nicht zuletzt wegen der Armverletzung von Alexander Zetterer musste TuS-Coach Akkurt seine Startelf umbauen. Ihn ersetzte Maximilian Avril im Abwehrzentrum neben Lukas Krepek. Zudem rückte Bastian Eckl wieder auf die Sechs, und Robert Manole feierte im Mittelfeld seine Rückkehr in die Startformation. Er ersetzte den erkrankten Tim Feldbrach.

Zu Beginn hatten die Holzkirchner allerdings größere Probleme. „Wir waren zwar spielbestimmend, aber wir waren schlampig im Passspiel und nicht fleißig genug gegen den Ball“, sagt Akkurt. Ein weiterer Kritikpunkt: Man wollte Standards gegen Peterskirchen vermeiden. Das klappte anfangs aber ganz und gar nicht. „Wir wussten um ihre Stärke bei den Standards“, erklärt Akkurt. Doch eben ausgerechnet ein Freistoß aus dem Halbfeld segelte nach fünf Minuten auf den Kopf von Peterskirchens Felix Ecker, der zur frühen Führung für den TSV einnickte.

Doch Holzkirchen zeigte sich kaum geschockt, denn nur wenig später bugsierte Avril eine Freistoßflanke von Elias Schnier volley zum 1:1 ins Eck. „Er hat das wirklich herausragend gemacht“, lobt Akkurt.

Dennoch kam das Spiel des TuS weiterhin nicht so recht in Schwung. „Wir waren spieldominant“, findet Akkurt, „aber der Gegner war immer wieder gefährlich. Und wir haben das bewusst zugelassen.“

Nach einer klaren Halbzeitansprache kamen die Grün-Weißen deutlich druckvoller und vor allem effektiver aus der Kabine. Wasnicht zuletzt auch am eingewechselten Tobias Bebber lag. Erst schob er nach schönem Zuspiel von Alpay Özgül zur 2:1-Führung ein, dann kam er 120 Sekunden später aus kurzer Distanz zum Abschluss. Den Abpraller schob Andreas Bauer zum 3:1 für den TuS ein. Auch beim 4:1 war der Neuzugang entscheidend beteiligt: TSV-Verteidiger Benedikt Randlinger konnte Bebbers Flanke nur noch ins eigene Tor abfälschen. Manole erhöhte noch auf 5:1.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit viel besser gespielt“, stellt Akkurt fest. Und damit die Effektivität vorne wieder gefunden.