TuS Holzkirchen zeigt beim Sieg über Landshut defensiv seine Klasse "Schade, dass jetzt die Winterpause ansteht"

Der TuS Holzkirchen reitet in der Landesliga weiter auf einer Erfolgswelle. Beim Jahresabschluss gegen die SpVgg Landshut an der heimischen Haidstraße gewannen die TuS-Kicker – dank einer defensiv bärenstarken Leistung – mit 2:0 und holten sich damit den dritten Dreier in Serie.

„Es ist wirklich schade, dass jetzt die Winterpause ansteht“, meint Holzkirchens Trainer Joe Albersinger. „Wir könnten schon noch zwei bis drei Spiele machen.“ Dabei musste der TuS-Übungsleiter bei der finalen Partie im Fußballjahr 2022 kurzfristig auf Innenverteidiger Aron Mättig verzichten. Der 25-Jährige hatte bereits im Abschlusstraining kurzfristig – aufgrund seiner Rückenprobleme – passen müssen. Somit war klar: Ein Einsatz am Samstag ist unmöglich.

Somit lief dieselbe Startelf auf wie beim jüngsten 2:0-Auswärtssieg in Forstinning. Unterdessen war das Ziel der Holzkirchner von Beginn an klar zu erkennen: nämlich einen positiven Abschluss des Fußballjahres zu schaffen.

„Die ersten 20 Minuten waren richtig gut, wir hatten auch große Torchancen“, findet TuS-Coach Albersinger. Zuerst schickte Holzkirchens Christopher Korkor seinen Teamkollegen Tobias Seidl, der daraufhin den Ball über die Querlatte setzte. Wenig später legte Anes Ziljkic zurück auf Korkor, der aus rund zwölf Minuten nur knapp am Pfosten vorbeizirkelte. „Das war eigentlich eine Hundertprozentige“, glaubt Trainer Albersinger.

Je länger das Geschehen allerdings andauerte, desto mehr wurde klar, dass es sich bei Landshut um eine echte Spitzenmannschaft handelt. „Die sind top eingespielt, das hat man gesehen“, betont Albersinger. „Die haben dann und speziell in der zweiten Hälfte richtig Druck gemacht.“

Doch seine Schützlinge konnten diesem Druck standhalten. „Wir haben eine richtig gute, vor allem defensive Leistung abgerufen“, stellt Holzkirchens Trainer klar. Noch dazu erwiesen sich die Grün-Weißen in der Folge als überaus effektiv. In der 40. Minute zirkelte Holzkirchens Tobias Seidl einen Freistoß in den Strafraum, Landshuts Keeper Louis Tournier ließ den Ball bei seinem Abwehrversuch fallen. TuS-Verteidiger Lukas Krepek stand goldrichtig: Das Holzkirchner Urgestein staubte aus kurzer Distanz zur 1:0-Pausenführung ab.

In der zweiten Hälfte des Spiels ergab sich ein ähnliches Bild, ehe TuS-Kicker Seidl rund 20 Minuten vor Schluss wohl für die Vorentscheidung sorgte: Nach einem Einwurf gab Pirmin Lindner den Ball an den kurzen Pfosten, und Seidl schob aus kurzer Distanz zum viel umjubelten 2:0 ein.

„Wir haben uns einfach weiterentwickelt, das hat man jetzt in den letzten Spielen gesehen“, freut sich Albersinger. Zudem hatten die TuS-Kicker auch ein wenig Glück. Denn einmal rettete die Grün-Weißen auch der Pfosten.

Durch diesen erneuten Dreier beträgt das Polster der Holzkirchner auf die Abstiegszone ganze acht Zähler. Das sei „richtig gut“, findet Albersinger. Der Trainer fügt aber an: „Wir müssen in dieser Liga immer auf der Hut sein.“ Nach einem abschließenden Training in dieser Woche gehen die TuS-Fußballer nun in die wohlverdiente Winterpause, ehe am 18. Januar der Trainingsauftakt auf dem Programm steht.