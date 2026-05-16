TuS Holzkirchen will letzten Sieg – Riedmüller verabschiedet sich Bezirksliga Ost von Markus Eham · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Saaldorf – Foto: Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen empfängt am Samstag den TSV Ebersberg. Torhüter Maximilian Riedmüller bestreitet sein Abschiedsspiel für die Grün-Weißen.

Der letzte Spieltag einer langen Saison ist etwas Besonderes. Nicht nur, wenn es sportlich noch um den Auf- oder Abstieg geht. Bereits vor dem Saisonfinale an diesem Samstagnachmittag an der Holzkirchner Haidstraße gegen den TSV Ebersberg geht für die Grün-Weißen um nichts mehr. Die Mannschaft wird die Spielzeit in der Bezirksliga Ost unabhängig vom Ausgang der Partie am Samstag als Dritter beenden. „Wir wollen noch einen Sieg zum Abschluss“, wünscht sich TuS-Trainer Orhan Akkurt.

Für den Gegner aus Ebersberg geht es hingegen noch um sehr viel. Aktuell steht der TSV auf Rang zwölf – dem ersten Relegationsplatz – und ist punktgleich mit dem Elften aus Rosenheim. „Sie sind ein kleines Heidenheim“, sagt Akkurt und erklärt: „Ebersberg war schon sehr weit abgeschlagen, hat sich aber zuletzt in einen regelrechten Rausch hineingespielt.“ Die Belohnung: Aus den vergangenen sieben Spielen holten die TSV-Kicker fünf Siege und verloren keine einzige Partie. „Sie spielen sehr anschaulichen Fußball, und es ist eine taktisch richtig gute Mannschaft“, weiß Akkurt. Im Hinspiel verlangte Ebersberg den Holzkirchnern einiges ab, ehe sich die Grün-Weißen am Ende eines spektakulären Spiels mit 5:3 durchsetzten. „Sie wollen alles dafür tun, um über den Strich zu kommen.“