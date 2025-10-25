TuS Holzkirchen will in Ebersberg den nächsten Sieg feiern

Als Dritter in der Bezirksliga-Tabelle strotzt der TuS Holzkirchen vor Selbstvertrauen. Den TSV Ebersberg wollen die Holzkirchner dennoch nicht unterschätzen und mit einem Sieg Druck nach oben aufbauen.

Holzkirchen – Normalerweise ist Ende Oktober beim TuS Holzkirchen Flexibilität gefragt. Dann nämlich, wenn die Witterung langsam ins Nasskalte übergeht und der Platz an der Haidstraße schwer zu bespielen ist. Auch die Trainingsmöglichkeiten sind dann eingeschränkt. In diesem Jahr ist es anders. Die überwiegend trockene Witterung hat dazu beigetragen, aber auch der besondere Arbeitsnachweis von Manfred Hantl. „Ich muss für den Mane eine große Lanze brechen“, lobt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Die Witterung ist nicht einfach, aber es ist absolut erträglich für uns.“ Hantl, erster Vorsitzender des TuS, kümmert sich seit Jahren als Platzwart um die Anlage.

An diesem Samstag sind die TuS-Kicker allerdings nicht an der Haidstraße im Einsatz, sondern müssen zum Auswärtsspiel nach Ebersberg (Anstoß 15 Uhr). Die Favoritenrolle dürfte klar sein: Der TuS strotzt als Dritter vor Selbstvertrauen. Ebersberg hingegen verlor die vergangenen vier Partien und steckt mitten im Abstiegskampf. Doch genau darin liegt für die TuS-Kicker das Problem. Ist es ein Charaktertest? „Nein, ich denke eher, dass es ein Entwicklungstest ist“, widerspricht Akkurt. „Es wird zu 100 Prozent unangenehm, und der Gegner wird uns viel abverlangen.“ Immerhin ließen die Grün-Weißen beim 1:1 gegen Rosenheim auch unerwartet wertvolle Punkte liegen.

Unterdessen hat sich die personelle Situation etwas entspannt. So wird der zentrale Mittelfeldspieler Bastian Eckl nach einer Rotsperre wieder zurückkehren. Auch Fabio Sabbagh konnte während der Woche am Training teilnehmen. Ein Einsatz am Samstag dürfte aber noch zu früh kommen. „Wir werden ihn früher oder später einbauen.“ Die Zeichen stehen gut, dass der hochtalentierte Mittelfeldakteur noch in diesem Jahr wieder auf den Platz zurückkehren kann.

Akkurt plagt derzeit die Qual der Wahl. Denn beim fulminanten Last-Minute-Sieg gegen Ampfing vor einer Woche waren es nicht zuletzt Torschütze Maximilian Freundl und Alpay Özgül (Assist), die nach ihren Einwechslungen kräftig für Betrieb sorgten. „Es kann Veränderungen geben. Aber das ist nicht gegen die Spieler gerichtet, die draußen bleiben.“ Es wird spannend, wer in der Startelf stehen wird.

Ein wichtiges Spiel dürfte es allemal werden. „Unser Ziel ist es, bis zur Winterpause alle Spiele zu gewinnen“, fordert Akkurt. Schließlich wollen die Grün-Weißen Druck auf die beiden Topteams Aschheim und Forstinning machen.