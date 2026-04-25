TuS Holzkirchen will gegen Rosenheim eine Rechnung begleichen

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist der TuS Holzkirchen heiß auf Revanche. Trainer Orhan Akkurt erwartet von seinem Team absoluten Siegeswillen.
Orhan Akkurt will immer gewinnen. Dieses Sieger-Gen hat ihn während seiner aktiven Karriere weit gebracht und ihn zu einem der erfolgreichsten Stürmer in jüngster Zeit im bayerischen Amateurbereich gemacht. Nicht zuletzt deshalb lässt es der TuS-Trainer jetzt nicht zu, dass sein Team locker lässt – obwohl die Tabellensituation als Dritter freilich dazu verleitet. „Wir haben uns intern Ziele gesetzt, und denen jagen wir weiterhin hinterher“, verspricht Akkurt vor dem Heimspiel an diesem Samstag um 14 Uhr gegen den SB DJK Rosenheim.
Zumal die Holzkirchner mit den Rosenheimern noch eine Rechnung offen haben. Im Hinspiel Anfang Oktober trennten sich die Teams 1:1 – zu wenig für die ambitionierten TuS-Kicker. „Da haben wir definitiv eines unserer schlechtesten Spiele gemacht“, erinnert sich Akkurt. „Wir haben sie eingeladen, und mir hat der absolute Wille gefehlt.“ Unter anderem dort habe man wichtige Zähler liegen gelassen, die nun fehlen, um noch einmal ganz oben in der Bezirksliga anzuklopfen.
Doch der TuS-Trainer will jetzt noch keinen Gedanken an die nächste Saison verschwenden. „Aktuell spielt das bei uns noch keine Rolle. Wir wollen uns immer weiterentwickeln, das andere planen wir dann im Juni.“
Allerdings werden die Holzkirchner in den restlichen Partien auf einen ihrer Shooting-Stars verzichten müssen. Maximilian Freundl wurde operiert und fällt mit seinem Kahnbeinbruch für die restliche Saison aus. „In der Vorbereitung sollte er wieder da sein“, hofft Akkurt. Auch Maximilian Avril plagen weiterhin akute Rückenschmerzen. Der Verteidiger fehlte bereits zuletzt, auch ein Einsatz am Samstag erscheint mehr als ungewiss. So dürfte Akkurt wohl erneut der erfolgreichen Elf vom 3:1-Sieg in Aschheim vertrauen. „Alle sind heiß und fokussiert.“
Diese Spannung gilt es aufrechtzuerhalten. Denn nach dem Heimspiel gegen Rosenheim wartet am Mittwoch das Landkreis-Derby gegen den SV Miesbach. Da geht es bekanntlich um mehr als nur drei Punkte. Akkurts Schützlinge wollen die Serie von sechs Siegen in Folge weiter ausbauen.