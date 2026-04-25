TuS Holzkirchen will gegen Rosenheim eine Rechnung begleichen Sieg statt Remis dieses Mal von Markus Eham · Heute, 04:35 Uhr · 0 Leser

Spannung aufrechterhalten: Der TuS Holzkirchen will seine Siegesserie an diesem Samstag gegen Rosenheim ausbauen. – Foto: Stefan Schweihofer

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist der TuS Holzkirchen heiß auf Revanche. Trainer Orhan Akkurt erwartet von seinem Team absoluten Siegeswillen.

Heute, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 14:00 PUSH

Orhan Akkurt will immer gewinnen. Dieses Sieger-Gen hat ihn während seiner aktiven Karriere weit gebracht und ihn zu einem der erfolgreichsten Stürmer in jüngster Zeit im bayerischen Amateurbereich gemacht. Nicht zuletzt deshalb lässt es der TuS-Trainer jetzt nicht zu, dass sein Team locker lässt – obwohl die Tabellensituation als Dritter freilich dazu verleitet. „Wir haben uns intern Ziele gesetzt, und denen jagen wir weiterhin hinterher“, verspricht Akkurt vor dem Heimspiel an diesem Samstag um 14 Uhr gegen den SB DJK Rosenheim. Zumal die Holzkirchner mit den Rosenheimern noch eine Rechnung offen haben. Im Hinspiel Anfang Oktober trennten sich die Teams 1:1 – zu wenig für die ambitionierten TuS-Kicker. „Da haben wir definitiv eines unserer schlechtesten Spiele gemacht“, erinnert sich Akkurt. „Wir haben sie eingeladen, und mir hat der absolute Wille gefehlt.“ Unter anderem dort habe man wichtige Zähler liegen gelassen, die nun fehlen, um noch einmal ganz oben in der Bezirksliga anzuklopfen.