TuS Holzkirchen verliert nach zwei Platzverweisen: „Müssen abgezockter werden!“

Aschau war für diese beiden TuS-Akteure zum Vergessen: Bastian Feldbrach (l.) verletzte sich schwer und Lukas Krepek (r.) musste mit Rot vom Platz. – Foto: Christian Scholle

Dabei hatte Akkurt seine Startelf auf einigen Positionen verändert. So begann Bastian Feldbrach im zentralen Mittelfeld. Zudem setzten die Grün-Weißen im Angriff mit Elias Schnier und Maximilian Freundl auf zwei frische Kräfte im Vergleich zum Auftakt gegen Waldperlach.

Den Samstagnachmittag in Aschau hätte sich der TuS Holzkirchen ganz gewiss anders vorgestellt. Zwei Platzverweise gegen die Grün-Weißen in der Schlussphase und zu allem Überfluss kassierten die TuS-Kicker auch noch – nach einer 1:0-Führung – eine schmerzhafte 1:2-Niederlage. TuS-Coach Orhan Akkurt war bedient: „Es ist sehr ärgerlich, dass man so verliert.“ Der TuS wartet damit weiter auf die ersten Punkte im Jahr 2026.

Die Veränderungen sollten sich bezahlt machen: Nach nur acht Minuten sorgte Holzkirchens Tobias Bebber für die 1:0-Führung. Er schloss den Angriff mit einem wuchtigen Drehschuss ins linke untere Eck ab. „Ich finde, dass wir gut begonnen haben“, lobt Akkurt. „Wir sind verdient in Führung gegangen.“ Vom weiteren Verlauf der Partie zeigte sich der Holzkirchner Trainer allerdings nur mäßig begeistert. „Wir haben den Gegner durch unnötige Ballverluste aufgebaut. Eigentlich hätten wir nur sauber bleiben und ordentlich weiterspielen müssen.“

Krepek und Özgül sehen beim TuS Holzkirchen die Rote Karte

Stattdessen entwickelte sich eine hektische Partie mit zahlreichen Gelben Karten. „Die Schiedsrichterleistung möchte ich nicht kommentieren“, sagt Akkurt. Die Partie nahm für die Grün-Weißen nach der Führung einen unglücklichen Verlauf. Zunächst verletzte sich Bastian Feldbrach offensichtlich schwer am Knie und wurde nach knapp 20 Minuten durch Maximilian Avril ersetzt. Wenig später kassierten die Holzkirchner nach einem unnötigen Ballverlust den 1:1-Ausgleich. Aschaus Christoph Scheitzeneder hatte getroffen.

Nach dem Seitenwechsel mühte sich der TuS zwar redlich, die Tore blieben aber aus. Dann wurde es eine Viertelstunde vor dem Ende hektisch: Zunächst sah Kapitän Lukas Krepek nach einem Foulspiel Rot (76.), dann musste sein Teamkollege Alpay Özgül nach anschließender Rudelbildung ebenfalls vorzeitig zum Duschen. So hatte der TuS die Schlussphase plötzlich mit zwei Mann weniger zu bestreiten. Und es sollte noch schlimmer kommen: In der Nachspielzeit traf Aschaus Thomas Deißenböck zum 2:1-Siegtreffer.

„Ich kann das schon richtig einordnen“, sagt TuS-Coach Akkurt. „Es war sicherlich nicht der erhoffte Start, aber das wird uns nicht umbringen. Wir haben ein paar Themen. Vor allem müssen wir abgezockter werden.“ Positiv ist für den TuS, dass es am Mittwoch auswärts in Töging weitergeht. Die nächste Gelegenheit, um für die ersten Zähler im Jahr 2026 zu sorgen.