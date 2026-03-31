 2026-03-31T09:06:59.496Z

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TuS Holzkirchen verlängert vorzeitig mit Trainer Orhan Akkurt

Vertragsverlängerung bis 2027

von Markus Eham · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser
Orhan Akkurt bleibt bei TuS Holzkirchen.
Orhan Akkurt bleibt bei TuS Holzkirchen. – Foto: Margit Kopp

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Der Verein setzt auf Kontinuität und Weiterentwicklung. Akkurt führte das Team auf den dritten Tabellenplatz der Bezirksliga.

Der TuS Holzkirchen hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt. Die Grün-Weißen haben vorzeitig den Vertrag mit Trainer Orhan Akkurt um eine weitere Spielzeit bis zum Sommer 2027 verlängert. „Wir bauen damit auf Kontinuität“, sagt Holzkirchens Sportlicher Leiter Joe Albersinger. „Er hat die Mannschaft weiterentwickelt.“

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
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Unter Akkurts Regie spielen die Holzkirchner eine sorgenfreie Saison und stehen neun Spieltage vor Saisonende auf dem dritten Rang der Bezirksliga. „Ich fühle mich sehr wohl in Holzkirchen“, betont Akkurt. „Die Mannschaft entwickelt sich mit der Unterstützung aller im Verein hervorragend. Daher ist das ein logischer Schritt für mich, weil wir hier einfach weitermachen wollen.“

Akkurt hatte den TuS – nach der überraschenden Absage von Rainer Elfinger im vergangenen Jahr (wir berichteten) – erst spät in der Sommerpause übernommen und holte mit seinen Schützlingen aus den bisherigen 21 Saisonspielen 39 Zähler. „Für uns ist das gut und erfreulich, auch weil es eine gute Zusammenarbeit ist“, sagt Albersinger. Bereits am morgigen Mittwoch treffen die Holzkirchner auswärts auf den SV Bruckmühl.