TuS Holzkirchen verlängert vorzeitig mit Trainer Orhan Akkurt

Orhan Akkurt bleibt bei TuS Holzkirchen. – Foto: Margit Kopp

Der Verein setzt auf Kontinuität und Weiterentwicklung. Akkurt führte das Team auf den dritten Tabellenplatz der Bezirksliga.

Der TuS Holzkirchen hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt. Die Grün-Weißen haben vorzeitig den Vertrag mit Trainer Orhan Akkurt um eine weitere Spielzeit bis zum Sommer 2027 verlängert. „Wir bauen damit auf Kontinuität“, sagt Holzkirchens Sportlicher Leiter Joe Albersinger. „Er hat die Mannschaft weiterentwickelt.“

Unter Akkurts Regie spielen die Holzkirchner eine sorgenfreie Saison und stehen neun Spieltage vor Saisonende auf dem dritten Rang der Bezirksliga. „Ich fühle mich sehr wohl in Holzkirchen“, betont Akkurt. „Die Mannschaft entwickelt sich mit der Unterstützung aller im Verein hervorragend. Daher ist das ein logischer Schritt für mich, weil wir hier einfach weitermachen wollen.“