TuS Holzkirchen vergibt zwei Punkte in Rosenheim

Daran wird der TuS Holzkirchen wohl noch länger zu knabbern haben: Nach einer frühen roten Karte kämpfen die Holzkirchner in Rosenheim lange in Unterzahl und verpassen trotz Chancen den erhofften Auswärtssieg.

Holzkirchen – So recht wusste man am Samstag im Holzkirchner Lager nicht, wie man mit dem Auswärtsauftritt in Rosenheim umgehen sollte. Am Ende stand ein 1:1-Unentschieden – nach rund einer halben Stunde in Unterzahl ein durchaus achtbares Ergebnis. „Ich habe aber gemischte Gefühle“, gibt TuS-Coach Orhan Akkurt zu. „Es war eigentlich eine super Leistung von meiner Mannschaft, aber den zwei verlorenen Punkten werden wir wohl noch lange hinterhertrauern.“

Dabei veränderte Holzkirchens Übungsleiter im Vergleich zum 2:0-Sieg über Aschheim vor einer Woche seine Elf auf zwei Positionen: Stammkeeper Maximilian Riedmüller stand nach seiner Rippenverletzung wieder fit zwischen den Pfosten. Den erkrankten Maximilian Freundl ersetzte Tim Feldbrach. Der wieder genesene Bastian Eckl saß auf der Bank.

Unterdessen war den Grün-Weißen von Beginn an anzumerken, dass sie an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen wollten. Die TuS-Kicker begannen druckvoll und erarbeiteten sich einige Gelegenheiten. „Ich denke, dass wir sehr überlegen waren“, bestätigt Akkurt. „Allerdings waren wir gerade im letzten Drittel ein bisschen wild und haben auch zumeist die falsche Entscheidung getroffen.“ Die fehlende Kaltschnäuzigkeit nutzte Rosenheim aus. Nach 35 Minuten gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. „Ein relativ normaler Angriff“, beschreibt der Trainer, doch ein langer Ball auf den zweiten Pfosten landete bei Vincent Erlacher, der den Ball nicht entscheidend klären konnte. Die Gastgeber reagierten blitzschnell: Pass in den Rückraum, und Rosenheims Omer Jahic zirkelte den Ball zum 1:0 für die Hausherren in die Maschen.

TuS kämpft 30 Minuten in Unterzahl

Davon zeigten sich die Holzkirchner nur wenig beeindruckt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang der verdiente Ausgleich. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Gilbert Diep landete auf dem Kopf von Lukas Krepek und der Innenverteidiger bugsierte den Ball zum 1:1 ins Netz.

Nach dem Seitenwechsel ergab sich derweil ein ähnliches Bild. Die Grün-Weißen drückten auf das 2:1, ehe sie nach etwas mehr als einer Stunde unsanft ausgebremst wurden. Bastian Eckl sah nur drei Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Zweikampf die rote Karte. Der TuS musste die restlichen rund 30 Minuten zu zehnt überstehen. „Für mich war der Platzverweis unerklärlich“, ärgert sich Holzkirchens Trainer.

Doch auch mit einem Mann weniger auf dem Feld hätte seine Mannschaft das Spiel noch drehen können. Die beste Gelegenheit vergab wohl Elias Schnier in der Schlussphase. Nach einem Pass von Alexander Zetterer nahm Schnier den Ball fulminant mit, umkurvte zwei Gegenspieler, schob den Ball dann aber am Tor vorbei. „Mit dem zweiten Tor hätten wir Rosenheim definitiv den Stecker gezogen. So waren es einfach zwei verlorene Punkte.“ Zwei Zähler, denen der TuS wohl noch länger nachtrauern dürfte.