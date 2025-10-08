TuS Holzkirchen Ü45 fordert FC Bayern im Pokalfinale heraus

Im Finale der Münchner Seniorenrunde trifft die Ü45-Mannschaft des TuS Holzkirchen nach einer beeindruckenden ersten Saison auf die Ü45 des FC Bayern.

Holzkirchen – „Nur gemütliches Kicken, absoluter Breitensport.“ So hatte Holzkirchens stellvertretender Fußball-Vorsitzender Sebastian Gritschneder im Frühling die Gründung einer Ü45-Mannschaft angekündigt und um Mitspieler geworben. Es haben sich genügend interessierte Breitensportler gefunden, die Kreisliga-Meister der Münchner Seniorenrunde wurden und damit nächste Saison als Aufsteiger in der Oberliga antreten werden. Am Wochenende stehen sie nun im Pokalfinale. Gegner ist kein geringerer als der FC Bayern München mit seinen Ü45-Senioren.

„Ganz chancenlos sind wir nicht“, sagt Spielertrainer Holger Mönius, der voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen kann. Sicherheitshalber haben sie am verregneten Montagabend das Training ausfallen lassen, und auch für Freitag hat er seinen Mitspielern freigegeben, um kurz vor dem großen Spiel nicht noch Verletzte zu riskieren. Schließlich wollen sich die Holzkirchner am Samstag in Unterschleißheim in bester Verfassung präsentieren, wenn auf neutralem Boden am Sportplatz Riedmoos die Finalpartien aller Pokalbewerbe der Senioren ausgetragen werden.

Seniorenmannschaft auf dem Weg ins Pokalfinale

Mit einem 7:1 (3:0) gegen die SpVgg Höhenkirchen begann das Projekt Kreispokal der Münchner Seniorenrunde vielversprechend. Von den mitunter hitzköpfigen Gästen, die an diesem Abend zweimal Rot sahen, ließen sich die Holzkirchner nicht aus dem Konzept bringen und antworteten auf ihre Weise mit sieben schönen Treffern, allein vier davon durch Simon Schedel, der für Mönius „sehr stark dazu beigetragen hat, dass wir da sind, wo wir sind.“

So ging es im Viertelfinale zum FC Türk Sport Garching. Der Kreisoberliga-Meister war ihnen als hart und unfair angekündigt worden, doch abgesehen von der spielerischen Stärke hatte man es mit einem sehr fairen Gegner zu tun. Selbst als es nach 2:2 ins Elfmeterschießen ging, in dem Sascha Holzwarth, Sebastian Gritschneder und Simon Schedel trafen, während Salvatore Riccobono alle gegnerischen Schüsse entschärfte, begegnete man sich sehr freundschaftlich. Holzkirchen war weiter und hatte viel Selbstvertrauen getankt. Im Halbfinale gastierte der TuS schließlich beim SK Srbija München und ging durch Tobias Sedlmayr bereits in der ersten Minute in Führung. Am Ende standen ein verdientes 3:0 (2:0) und der Einzug ins Finale.

„Jeder ist heiß auf das Spiel“, so Möbius, der sich selbst noch von einer Erkältung auskuriert. Er war es, der im vergangenen Jahr angeregt hatte, eine zweite Seniorenmannschaft zu gründen, weil die Spieler im fortgeschritteneren Fußballeralter wieder mehr zum Zug kommen wollten, als das mit deutlich jüngeren Teamkollegen oft möglich war.

Nur eine Niederlage für den TuS

Es kam eine Truppe zusammen, die durchaus gepflegten Fußball spielt und vor allem durch ihre Jungspunde wie Gritschneder, Schedel – den man bei Bedarf guten Gewissens auch ins Tor stellen kann – oder Riccobono ordentlich Power auf den Platz bringt.

So haben sie die Meisterschaft mit nur einer Saisonniederlage (1:3 im Hinspiel gegen Phönix München), einem Torverhältnis von plus 22 und neun Punkten Vorsprung auf Sauerlach gewonnen und mit jedem erfolgreichen Spiel mehr Blut geleckt.

Dass sie gegen Meister Türk Sport Garching gewonnen haben, lässt die Holzkirchner zuversichtlich ins Spiel gegen die Bayern gehen – und ein kleines bisschen vom großen Coup träumen, mit dem sie nicht nur Pokalsieger wären, sondern damit auch um die Oberligameisterschaft mitspielen dürften.