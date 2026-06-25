TuS Holzkirchen stellt zwei Mannschaften in der A-Klasse

Die dritte Mannschaft des TuS Holzkirchen ist als Meister der B-Klasse 4 aufgestiegen. Damit spielt der Verein künftig mit zwei Teams in der A-Klasse – die U23 in der A-Klasse 4, die Dritte in der A-Klasse 3.
Die A-Klasse bekommt ab der kommenden Saison ein neues Mitglied. Die dritte Mannschaft des TuS Holzkirchen setzte sich in der B-Klasse 4 vor dem TSV Hartpenning II und dem SV Bayrischzell als Meister durch.
„Wir hatten eine super Mischung aus starken Fußballern, die gemeinsam als Mannschaft regelmäßig mit Willen, Einsatz und Teamgeist die Qualität auf den Platz gebracht und die entscheidenden Siege geholt haben“, sagt TuS-Spieler Lukas Immle, der in der A-Klasse stärkere Gegner mit schnelleren Spielern erwartet.
Mit dem Aufstieg stellt der TuS Holzkirchen neben der U23, die vor einem Jahr aus der Kreisklasse abstieg, ein weiteres Team in der A-Klasse. „Wir werden zwei gute Mannschaften in der A-Klasse haben. Die dritte Mannschaft mit dem Ziel, die Klasse zu halten. Die U23, wo sich junge Spieler im Männerfußball beweisen müssen, soll um die Meisterschaft mitspielen“, erklärt Abteilungsleiter Joe Albersinger. Die U23 solle als Unterbau der ersten Mannschaft dienen. Sie wird künftig in der A-Klasse 4 auflaufen, die Holzkirchner Dritte spielt dafür in der A-Klasse 3.
Auch die dritte Mannschaft, die hauptsächlich aus Holzkirchner Eigengewächsen besteht, will in der A-Klasse ihr Können unter Beweis stellen. „Es wird eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen, aber wir glauben an uns als Mannschaft und wollen am Ende der Saison eine gute Platzierung erzielen“, sagt Immle.