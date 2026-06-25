TuS Holzkirchen stellt zwei Mannschaften in der A-Klasse Fußball in Holzkirchen von Benedikt Hub · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Die dritte Mannschaft des TuS Holzkirchen spielt nun in der gleichen Liga wie die zweite Mannschaft (Foto). – Foto: Manfred Ludsteck

Die dritte Mannschaft des TuS Holzkirchen ist als Meister der B-Klasse 4 aufgestiegen. Damit spielt der Verein künftig mit zwei Teams in der A-Klasse – die U23 in der A-Klasse 4, die Dritte in der A-Klasse 3.

Die A-Klasse bekommt ab der kommenden Saison ein neues Mitglied. Die dritte Mannschaft des TuS Holzkirchen setzte sich in der B-Klasse 4 vor dem TSV Hartpenning II und dem SV Bayrischzell als Meister durch. „Wir hatten eine super Mischung aus starken Fußballern, die gemeinsam als Mannschaft regelmäßig mit Willen, Einsatz und Teamgeist die Qualität auf den Platz gebracht und die entscheidenden Siege geholt haben“, sagt TuS-Spieler Lukas Immle, der in der A-Klasse stärkere Gegner mit schnelleren Spielern erwartet.