TuS Holzkirchen startet mit klarem Ziel: „Wir möchten aufsteigen"

Gut verstärkt: Die erste Mannschaft des TuS Holzkirchen will in der neuen Saison den Aufstieg in die Landesliga in Angriff nehmen. – Foto: TuS Holzkirchen

Der TuS Holzkirchen beginnt die Saison am Samstag mit einem Heimspiel gegen den TSV Dorfen. Zwei Schlüsselspieler fallen verletzt aus.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitung kann man die Vorfreude im Lager des TuS Holzkirchen auf den Saisonstart in der Bezirksliga Ost förmlich spüren. Nach einer starken Vorsaison, welche die Grün-Weißen als Dritte abschlossen, möchten sie in der neuen Saison noch weiter oben landen.

Nach einem chaotischen Sommer, in dem der designierte Trainer Rainer Elfinger kurzfristig doch noch absprang und der neue Trainer Orhan Akkurt erst unmittelbar vor Vorbereitungsstart übernahm (wir berichteten), stabilisierten sich die Holzkirchner schnell und schafften es, sich stetig zu steigern. Früh zeigte sich: Die Holzkirchner haben das Zeug zu einer echten Spitzenmannschaft. An einigen Stellen fehlte der jungen Mannschaft noch die Konstanz, doch am Ende stand ein starker dritter Rang hinter den beiden Teams aus Forstinning und Aschheim.

Die Holzkirchner setzen auf Konstanz auf der Trainerbank und verlängerten mit Erfolgscoach Orhan Akkurt frühzeitig. Akkurt schaffte es, unter schwierigen Voraussetzungen eine echte Einheit zu formen, und führte die Grün-Weißen in die Spitzengruppe der Bezirksliga Ost. Auch zahlreiche junge Spieler entwickelten sich unter ihm weiter.

Der Abgang von Stammkeeper und Co-Trainer Maximilian Riedmüller, der zum Kirchheimer SC in die Landesliga wechselte, wiegt schwer. Der Routinier glänzte nicht nur mit bärenstarken Leistungen zwischen den Pfosten, er war auch in der Kabine ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Wer ihn ersetzen wird, ist offen. Mit Noah Praczek legten die Holzkirchner auf der Torhüter-Position noch einmal nach. Allerdings verletzte sich der Neuzugang, wodurch Maximilian Schömig und Oleskandr Titov den Status der Nummer eins unter sich ausmachen werden. „Wir werden es kurzfristig entscheiden“, erklärt der TuS-Coach. „Es gibt keine klare Nummer eins.“

Christopher Korkor hat seine Karriere beendet. Die beiden Innenverteidiger Alexander Zetterer und Maximilian Avril legen beruflich bedingt eine längere Pause ein. Dafür konnten die Holzkirchner mit Moritz Heigl vom SV Heimstetten einen echten Kracher an die Haidstraße lotsen. „Ich bin mit dem Kader eigentlich sehr zufrieden. Wir konnten uns auf bestimmten Positionen gut verstärken.“

Die vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Gilbert Diep und Fabio Sabbagh dürften für den TuS überaus wertvoll sein. Sie überzeugten in der Rückrunde nicht nur spielerisch, sondern könnten auch das Vakuum, das Riedmüllers Abgang hinterlassen hat, füllen. Interessant wird sein, ob hochtalentierte Kicker wie Maximilian Freundl oder Elias Schnier den nächsten Schritt machen können.

Die Holzkirchner testeten viel und erfolgreich, auch gegen eine Reihe hochklassiger Gegner – etwa Schwaben Augsburg, Unterhaching und Heimstetten. Die Vorbereitung lief nach Plan. Allerdings verletzten sich mit Heigl und Sabbagh in der finalen Phase der Vorbereitung zwei Schlüsselspieler. Sie dürften zum Saisonauftakt fehlen.

Die Holzkirchner möchten weiterhin aktiv auf dem Platz bleiben. Ein wichtiges Ziel: Die TuS-Kicker wollen systemisch variabel sein. Das heißt, sowohl eine Dreier- als auch eine Viererkette sind denkbar. Dennoch präferiert Akkurt die bewährte Viererkette.

Hört man sich im Holzkirchner Lager um, heißt es oft lapidar: Man wolle einfach besser sein als in der Vorsaison. Nach Rang drei in der abgelaufenen Spielzeit heißt das mindestens ein Aufstiegs-Relegationsplatz. Akkurt wird da konkreter: „Wir brauchen nicht drumherumreden: Wir möchten in jedem Fall aufsteigen.“

Der Saisonstart hat es in sich. Der TuS startet an diesem Samstag um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Dorfen. „Das wird eine echte Standortbestimmung für uns.“ Zu den weiteren Aufstiegsaspiranten zählt der TuS-Trainer den TSV Ampfing.