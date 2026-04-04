TuS Holzkirchen siegt sich durchs Mammutprogramm FUSSBALL BEZIRKSLIGA von Markus Eham · 04.04.2026, 08:32 Uhr · 0 Leser

Team TuS Holzkirchen – Foto: Martin Weidringer

TuS Holzkirchen bezwingt SV Bruckmühl 2:0 im Nachholspiel und macht sich bereit für das nächste Spiel.

Der TuS Holzkirchen hat in der Bezirksliga Ost derzeit ein wahres Mammutprogramm zu absolvieren. Das Auswärtsspiel am Mittwochabend in Bruckmühl bedeutete für die TuS-Kicker bereits die dritte Partie binnen sieben Tagen. Der Erfolgshunger der TuS-Kicker bleibt dabei aber ungebrochen: Mit 2:0 setzten sich die Holzkirchner im Nachholspiel in Bruckmühl durch und feierten damit im dritten Spiel den dritten Sieg in Serie. „Die Jungs machen es super“, lobt TuS-Coach Orhan Akkurt seine Truppe. „Es war eine sehr reife Leistung von uns.“ Eben jene Reife konnte man in den ersten 45 Minuten am Mittwochabend beobachten, denn es lief nicht alles glatt im Angriffsspiel des TuS. Trotz einer spielerischen Überlegenheit blieben oftmals die klaren Gelegenheiten aus.

„Die letzte Genauigkeit hat uns ein bisschen gefehlt“, resümiert Akkurt. „Die Witterungsbedingungen der letzten Tage und der Platz tragen da ihren Teil dazu bei.“ Das Unternehmen, drei weitere Punkte einzufahren, lief trotzdem nach Plan. Denn mit der ersten nennenswerten Chance traf Holzkirchens Außenverteidiger Andreas Bauer prompt zum 1:0. Sein Schuss aus rund 20 Metern entwickelte sich zu einer echten Bogenlampe und fiel über den reichlich verdutzt dreinblickenden Bruckmühler Keeper Maximilian Gröbmeyer ins Tor. Der Bruckmühler Torhüter machte dabei keine gute Figur. Anschließend kontrollierte der TuS das Spiel, ohne aber zu weiteren klaren Gelegenheiten zu kommen. Bereits vor der Partie hatten sich – wie erwartet – Bastian Eckl und Gilbert Diep krank abgemeldet. Dafür rückte Tim Feldbrach erstmals in diesem Jahr in die Startformation. Stefan Hofinger übernahm derweil erneut den Part im Sturmzentrum. „Die Ausfälle waren schon hart, aber wir haben trotzdem noch einen guten Kader“, sagt Akkurt. „Und die Jungs haben es gut gespielt.“