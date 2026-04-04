TuS Holzkirchen siegt sich durchs Mammutprogramm

TuS Holzkirchen bezwingt SV Bruckmühl 2:0 im Nachholspiel und macht sich bereit für das nächste Spiel.
Der TuS Holzkirchen hat in der Bezirksliga Ost derzeit ein wahres Mammutprogramm zu absolvieren. Das Auswärtsspiel am Mittwochabend in Bruckmühl bedeutete für die TuS-Kicker bereits die dritte Partie binnen sieben Tagen. Der Erfolgshunger der TuS-Kicker bleibt dabei aber ungebrochen: Mit 2:0 setzten sich die Holzkirchner im Nachholspiel in Bruckmühl durch und feierten damit im dritten Spiel den dritten Sieg in Serie.
„Die Jungs machen es super“, lobt TuS-Coach Orhan Akkurt seine Truppe. „Es war eine sehr reife Leistung von uns.“ Eben jene Reife konnte man in den ersten 45 Minuten am Mittwochabend beobachten, denn es lief nicht alles glatt im Angriffsspiel des TuS. Trotz einer spielerischen Überlegenheit blieben oftmals die klaren Gelegenheiten aus.
„Die letzte Genauigkeit hat uns ein bisschen gefehlt“, resümiert Akkurt. „Die Witterungsbedingungen der letzten Tage und der Platz tragen da ihren Teil dazu bei.“ Das Unternehmen, drei weitere Punkte einzufahren, lief trotzdem nach Plan. Denn mit der ersten nennenswerten Chance traf Holzkirchens Außenverteidiger Andreas Bauer prompt zum 1:0. Sein Schuss aus rund 20 Metern entwickelte sich zu einer echten Bogenlampe und fiel über den reichlich verdutzt dreinblickenden Bruckmühler Keeper Maximilian Gröbmeyer ins Tor. Der Bruckmühler Torhüter machte dabei keine gute Figur. Anschließend kontrollierte der TuS das Spiel, ohne aber zu weiteren klaren Gelegenheiten zu kommen.
Bereits vor der Partie hatten sich – wie erwartet – Bastian Eckl und Gilbert Diep krank abgemeldet. Dafür rückte Tim Feldbrach erstmals in diesem Jahr in die Startformation. Stefan Hofinger übernahm derweil erneut den Part im Sturmzentrum. „Die Ausfälle waren schon hart, aber wir haben trotzdem noch einen guten Kader“, sagt Akkurt. „Und die Jungs haben es gut gespielt.“
Allerdings verpassten es die Holzkirchner zum Ende der ersten Hälfte, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, als sich zunächst Maximilian Freundl wunderbar durchsetzte, dann aber der punktgenaue Querpass ins Zentrum fehlte – es wäre wohl das sichere 2:0 gewesen. Ober in der Nachspielzeit, als sich Tim Feldbrach etwas zu weit nach außen abdrängen ließ und Bruckmühls Keeper seinen Versuch parierte.
Das Erfolgserlebnis holten die Grün-Weißen dann aber prompt nach dem Seitenwechsel nach. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Holzkirchens Hofinger in der 53. Minute den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0. Gewissermaßen eine Vorentscheidung. Zwar wehrten sich die Gastgeber in der Folge nochmals mit allen Kräften, den Holzkirchner Auswärtssieg konnte der SVB aber nicht mehr ernsthaft gefährden. Zumal TuS-Schlussmann Maximilian Riedmüller bärenstark parierte, als in der 79. Minute ein Bruckmühler Angreifer allein vor ihm auftauchte.
„Es war heute eine sehr reife Leistung von uns, vor allem, was das Verteidigen betrifft“, lobt TuS-Trainer Akkurt. „Vorne waren wir zweimal da, und mehr musst du nicht machen.“ Es reichte für den TuS jedenfalls, um die nächsten drei Punkte einzufahren.
Schon an diesem Samstag werden die Holzkirchner eine ähnlich reife Leistung benötigen, wenn in Saaldorf (Anstoß: 14 Uhr) bereits das nächste Spiel auf die TuS-Kicker wartet. „Das wird für uns eine sehr knackige Aufgabe“, weiß Akkurt. „Sie haben sehr bissig und effektiv gegen uns gespielt und uns damit wehgetan.“ Damals im September kassierte der TuS eine bittere 1:2-Heimniederlage. Das wollen die Grün-Weißen beim zweiten Vergleich am Samstag möglichst ändern.