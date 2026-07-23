TuS Holzkirchen siegt gegen gut mithaltenden A-Klassist Schliersee

Der TuS Holzkirchen bekam es im Toto-Pokal mit dem A-Klassisten TSV Schliersee zu tun. – Foto: Oliver Rabuser

Der Bezirksligist TuS Holzkirchen hat den A-Klassisten TSV Schliersee in der zweiten Pokalrunde mit 3:0 besiegt. Schliersees Trainer lobt: „Man hat keine drei Ligen Unterschied gesehen."

Das erste Spiel der zweiten Toto-Pokal-Runde wurde bereits am Dienstagabend ausgetragen. Der Bezirksligist TuS Holzkirchen musste beim A-Klassisten TSV Schliersee ran. Die Hausherren konnten die Partie lange offenhalten. Am Ende setzten sich die Holzkirchner aber verdient mit 3:0 durch.

Tim Feldbrach hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang legten Bastian Eckl und Stefan Hofinger nach. „Wir haben gegen einen gut verteidigenden Gegner gespielt und die nächste Runde erreicht. Das war unser Ziel“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. Jetzt gehe der Blick in Richtung Punktspielstart am Wochenende.