TuS Holzkirchen schlägt VfR Garching mit 4:0

Der TuS Holzkirchen feiert gegen den VfR Garching den dritten Sieg im dritten Testspiel. Elias Schnier trifft dabei innerhalb von vier Minuten doppelt.

Der TuS Holzkirchen befindet sich nach wie vor in einer beeindruckenden Frühform. Gegen den Bezirksligisten VfR Garching feierten die Grün-Weißen ihren dritten Sieg im dritten Spiel der Vorbereitung. „Wichtig für mich war, dass wir zu null spielen“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Aber natürlich freut es mich, dass wir vier Tore gemacht haben. Wir sind auf einem guten Stand.“

Den Torreigen für die Holzkirchner eröffnete Stefan Hofinger nach einer knappen Viertelstunde, ehe Teamkollege Tim Feldbrach nach etwa einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang machte Elias Schnier mit einem Doppelpack in der 52. und 56. Minute alles klar. Am Wochenende geht es für die Holzkirchner bei einem Vereinsturnier weiter.

TuS Holzkirchen – VfR Garching 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Hofinger (14.), 2:0 T. Feldbrach (28.), 3:0/4:0 Schnier (52./56.).