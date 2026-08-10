TuS Holzkirchen schlägt Prien – ohne Chefcoach und mit Comeback

7 August 2026 Fussball Bezirksliga TuS Hulzkirchen - TuS Prien. Foto:Bettina Eck – Foto: Bettina Eck

Auch genau dort dürfte das Hauptaugenmerk in der vergangenen Trainingswoche gelegen haben. „Wir sind schon mit gewissen Ansprüchen in die Saison hineingestartet“, sagt Sabbagh. „Und natürlich wussten wir, dass wir gegen Prien gewinnen mussten.“ Eine schwere Aufgabe, zumal das Verletzungspech bei den Holzkirchnern einfach nicht abreißt. So fiel auch noch Tim Feldbrach unter der Woche aus. Kurzfristig sicherten sich die Holzkirchner dafür die Dienste von Defensiv-Spezialist Michael Schlicher, der eigentlich seine aktive Karriere vorerst beendet hatte. Der Verteidiger saß aber zunächst nur auf der Bank.

Der TuS Holzkirchen ist endlich angekommen in der Saison 2026/27. Mit 3:1 setzten sich die Grün-Weißen am Freitagabend gegen den Aufsteiger aus Prien durch und sammelten damit die heiß ersehnten Punkte der noch jungen Spielzeit. Und das trotz größter Verletzungsprobleme und ohne ihren Chefcoach Orhan Akkurt, der sich in den Kurzurlaub verabschiedet hatte. Co-Trainer Fabio Sabbagh vertrat ihn erfolgreich: „Das Gefühl ist einfach super und sehr erleichternd“, sagt der derzeit verletzte Holzkirchner Mittelfeldakteur. „Es ist schon ein großer Druck von uns abgefallen.“ Dadurch stehen die ambitionierten Holzkirchner mit drei Zählern nach drei Partien da.

Unterdessen war den TuS-Kickern die besondere Drucksituation durchaus anzumerken. „Es war kein gutes Spiel von uns in der ersten Halbzeit“, bestätigt Sabbagh. „Prien hat es dort richtig gut gemacht, aber wir haben den ersten Abschnitt auch total verschlafen.“ Die beinahe logische Konsequenz: die Priener Führung nach 23 Minuten. Priens Pepe Hilker hatte nach einem Querpass ins Zentrum frei stehend keine große Mühe, zur 1:0-Führung einzuschieben. Doch es hätte noch schlimmer kommen können. Dann nämlich, wenn Holzkirchens Schlussmann Oleksandr Titov nicht zwei Priener Alleingänge hervorragend pariert hätte. „Wir dürfen uns da wirklich bei Oleks bedanken, dass wir nicht höher zurückliegen“, meint Sabbagh. Aber auch bei ihrem Routinier Gilbert Diep. Denn: In der 35. Minute setzte sich Holzkirchens Youngster Frederick Heidenreich fulminant über die Seite durch, seinen Abschluss konnte der Priener Keeper noch parieren, doch Diep stand Sekundenbruchteile später goldrichtig und staubte zum 1:1 ab.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Grün-Weißen mit deutlich mehr Energie aus der Kabine. Diep rutschte auf die 6er-Position zurück und Stefan Hofinger wechselte von der Außenverteidigung in den Angriff. „Wir haben die Vorgaben richtig gut umgesetzt“, freut sich Sabbagh. Nicht zuletzt, weil sich die Holzkirchner in der Schlussviertelstunde noch für ihre Bemühungen belohnten. Zunächst setzte der eingewechselte Maximilian Freundl einen wunderbaren Diep-Chipball per Kopf zum 2:1 ins Netz, wenig später machte Saif Hamad mit dem Treffer zum 3:1 alles klar. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, betont Sabbagh. „Wir haben trotz aller Widerstände die richtige Mentalität und Leidenschaft an den Tag gelegt.“