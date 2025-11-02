TuS Holzkirchen ringt Tabellenführer Forstinning ein 1:1 ab

Nach einer Systemumstellung und einer starken zweiten Halbzeit sichert sich der TuS Holzkirchen einen Punkt im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter.

Holzkirchen – Lukas Krepek wusste nach dem Abpfiff am Samstagnachmittag nicht so recht, ob er sich nun freuen oder doch verärgert sein sollte. Zwar hatten der TuS-Kapitän und seine Mitspieler dem Favoriten und Tabellenführer der Bezirksliga Ost, dem VfB Forstinnig, dank eines 1:1-Remis einen Punkt abgetrotzt. Zufrieden war man im Holzkirchner Lager damit aber nicht. „Wir sind alle relativ enttäuscht, weil gerade aufgrund unserer zweiten Halbzeit ein Sieg drin gewesen wäre“, sagt Krepek. „Aber es ist ein gutes Zeichen, dass wir uns darüber ärgern. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Dabei hatte der TuS-Verteidiger in der 86. Minute die Führung und damit den vermeintlichen Siegtreffer selbst auf dem Fuß, oder besser gesagt auf dem Kopf. Nach einer Flanke von Bastian Eckl schraubte sich Krepek hoch, sein Versuch strich aber knapp am Pfosten vorbei. „Das war sehr bitter“, findet er. „Ich kann mir nicht erklären, wie der Ball noch am Tor vorbeigeflogen ist.“ Wenig später war Schluss, ein respektables 1:1-Remis für die Holzkirchner beim Tabellenführer.

TuS-Coach Orhan Akkurt überraschte mit einer Systemänderung: Die Grün-Weißen agierten erstmals in dieser Saison mit einer Dreierkette bestehend aus Alexander Zetterer, Maximilian Avril und Krepek. Zudem rückten Alpay Özgül und Tobias Bebber in die Startelf. Letzterer bildete das Sturmduo mit Gilbert Diep. „Es war ein richtig gutes Fußballspiel“, freut sich Akkurt.

Nicht zuletzt, weil seine Schützlinge von Beginn an gut dagegenhielten. „Ich denke, dass es anfangs ein Spiel auf Augenhöhe war“, findet Akkurt. Allerdings erhielt der TuS bereits früh einen empfindlichen Nackenschlag. Avril traf bei seinem Klärungsversuch Mitspieler Özgül, und von ihm prallte der Ball zu Forstinnings Dzemo Sefidanoski. Der zog aus rund 20 Metern Entfernung sofort ab. Sein Schuss schlug Sekundenbruchteile später im Netz zur frühen 1:0-Führung für die Gastgeber ein. „Es war ein echtes Traumtor“, sagt Holzkirchens Trainer. „Aber es kam wie aus dem Nichts.“

Der Schock saß bei den TuS-Kickern erst einmal tief. „Wir sind mit dem Gegentor einfach nicht klargekommen. Die erste Hälfte ging an Forstinning.“ Kapitän Krepek verhinderte kurz vor der Pause sogar noch das 0:2. Ein langer Ball landete bei Forstinnings Mike Opara, der anschließend quer legte, aber Krepek spitzelte den Ball gerade noch vor dem einschussbereiten Forstinninger Angreifer aus der Gefahrenzone.

Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild. Plötzlich spielten nur noch die Gäste und drückten vehement auf den Ausgleich. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe Stefan Hofinger die Holzkirchner Bemühungen endlich belohnte. Nach einem Freistoß von Diep schob Hofinger am langen Pfosten zum 1:1-Ausgleich ein. „Ein Punktgewinn beim Tabellenführer ist gut“, resümiert Akkurt. „Leider haben wir den Punch nicht mehr setzen können.“

Der TuS bleibt durch diesen Punktgewinn sicher auf dem dritten Platz. Der Abstand auf den Zweiten aus Aschheim, dessen Partie am Wochenende ausfiel, beträgt vier Punkte.