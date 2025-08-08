TuS Holzkirchen muss ohne Coach auskommen

Der TuS Holzkirchen will nach dem Sieg in der Vorwoche zu Hause gegen Töging nachlegen. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr an der Haidstraße.

Holzkirchen – Es ist der dritte Spieltag in der Bezirksliga Ost und damit der dritte Auftritt für den TuS Holzkirchen. Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Töging (Anstoß 14 Uhr) stehen die Grün-Weißen vor einer besonderen personellen Konstellation, denn Trainer Orhan Akkurt hat sich in den Italien-Urlaub verabschiedet.

Vertreten wird er von Co-Trainer und Keeper Maximilian Riedmüller sowie dem Coach der zweiten Mannschaft, Michael Scherer. „Es ändert sich nichts Großartiges“, verspricht Riedmüller. „Wir sprechen ja alles mit Orhan ab.“ Viel zu verändern gibt es bei den Grün-Weißen ohnehin nicht. Zu souverän und dominant war der Auftritt der Holzkirchner beim 3:0-Auswärtssieg in Zorneding. Und damit auch die perfekte Antwort auf den reichlich verpatzten Saisonstart in der Woche zuvor gegen Forstinning.

Die Startelf müssen die Holzkirchner trotzdem anpassen. Bastian Feldbrach ist im Urlaub, und zudem habe man „einige angeschlagene Spieler“, berichtet Riedmüller. „Da müssen wir mal schauen, was rauskommt.“ Gut nur, dass Bastian Eckl nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurückkehrt. Er dürfte den vakanten Platz im zentralen Mittelfeld einnehmen. Zudem fehlen Fabio Sabbagh (Urlaub) sowie weiterhin Gilbert Diep nach seiner Blinddarm-OP.

TuS erwartet schwere Aufgabe

An das positive Erlebnis aus der Vorwoche möchten die Grün-Weißen in jedem Fall anknüpfen. Gegen Töging erwartet die Holzkirchner allerdings eine schwere Aufgabe. „Sie gehören sicherlich zu den Besseren der Liga“, vermutet Riedmüller. „Am Ende kommt es darauf an, was wir machen, und wir haben gegen Zorneding schon deutlich besser gespielt.“

Töging schien dem TuS zuletzt zumindest zu liegen. Schließlich gab es in der Vorsaison zwei Siege für die Holzkirchner. Einem 1:0 auswärts folgte ein überzeugender 4:1-Erfolg an der Haidstraße. Doch der Töginger Saisonstart kann sich sehen lassen. Vier Punkte aus zwei Partien stehen für sie zu Buche. Fest steht jedenfalls: Der TuS ist in einem Prozess mit einer jungen Mannschaft, der beileibe noch nicht abgeschlossen ist. „Wir müssen unsere Wege gehen“, fordert Riedmüller. „Wohin das führt, das wird sich in den kommenden Wochen zeigen.“

Bis dahin wäre wünschenswert, dass sich der TuS schon ein beträchtliches Punktepolster angelegt hat. Nicht zuletzt, um nicht mehr in Abstiegsnöte zu geraten wie in der Vorsaison. Dazu wollen die Holzkirchner aber zunächst einmal einen Dreier vor heimischem Publikum gegen Töging folgen lassen.