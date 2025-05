TuS Holzkirchen muss in Zorneding ein anderes Gesicht zeigen

Der TuS Holzkirchen will sich in Zorneding für die jüngste Heimpleite rehabilitieren und gleichzeitig wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sichern.

Plötzlich steht der TuS Holzkirchen massiv unter Druck. Schuld daran ist die überraschende 1:2-Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen Raubling, als die Grün-Weißen sicherlich nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Nun ist die Lage vor dem Auswärtsspiel am Sonntag in Zorneding (Anstoß: 13.30 Uhr) durchaus prekär. Nur noch ein Zähler trennt die Grün-Weißen von den Relegationsplätzen. „Es wird ein Endspiel werden“, bestätigt Sven Teichmann. „Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen als in der letzten Woche.“

Dazu hat der TuS-Coach im Training während der Woche die Zügel kräftig angezogen. „Wer sich nicht an unseren Plan hält, der ist nach zehn Minuten raus“, stellt er klar. Denn die Aufgabe ist durchaus kompliziert, auswärts in Zorneding. Nicht zuletzt, weil die TuS-Kicker – trotz durchaus ordentlicher Auftritte – im Jahr 2025 noch keinen Auswärtssieg holen konnten. „Dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, um das zu ändern“, entgegnet Teichmann.

Es zählt erst einmal nur dieses eine Spiel. An die weitere Zukunft will man im Holzkirchner Lager noch nicht denken. „Wichtig ist jetzt der Klassenerhalt, und nur das zählt“, betont der Sportliche Leiter Joe Albersinger. „Da müssen wir jetzt unseren Fokus darauflegen.“

Diesen Fokus sollen die TuS-Kicker am Sonntag haben. Und ganz gewiss mit einer anderen Startformation. So kehrt der schmerzlich vermisste Christopher Korkor zurück und dürfte seinen Platz in der Dreierkette wieder einnehmen. Derweil hat Andreas Bauer gegen Raubling erneut einen Schlag auf sein lädiertes Knie bekommen. „Bei ihm wird es eine enge Kiste“, meint Teichmann. Genauso wie bei Stammkeeper Maximilian Riedmüller, der über Schmerzen im Fuß klagte. Dafür könnte der zuletzt angeschlagene Alpay Özgül wieder in die Startelf zurückkehren. Vielleicht kann er für die dringend benötigten Tore sorgen. Oder aber Drilon Shukaj, der nach einem hartnäckigen Infekt zumindest wieder auf der Bank sitzen soll. Dafür könnte auch Bastian Eckl, der den TuS im Winter verstärken sollte und dann aus beruflichen Gründen kürzertrat, überraschend zum Kader gehören. „Er ist in jedem Fall eine Option“, versichert Teichmann.

Ganz sicher aber werden sich die Holzkirchner effektiver zeigen müssen als im Hinspiel. „Da hatten wir 12:2 Torschüsse“, erinnert sich Teichmann an das 1:1-Remis. „Aber die Statistik spricht meistens für uns, wir machen halt die Tore nicht.“ In Zorneding muss es aber irgendwie klappen, sonst droht weiterhin der zweite Abstieg in Serie für den TuS Holzkirchen.

Markus Eham